Congo-Brazzaville: " Délices de renégat" de Julien Anaki

Ecrire pour son pays est la mission que se donne le poète ivoirien dans son recueil de vingt-six poèmes, illustrés sur soixante-onze pages. L'ouvrage est préfacé par Josué Guébo, président de l'Association des écrivains de Côte-d'Ivoire.

La poésie de Julien Anaki est inspirée de l'actualité africaine. Les questions lancinantes des crises socio-politiques, d'émigration clandestine et bien d'autres maux y sont évoqués. Face à un climat tumultueux et lugubre de la vie en Côte-d'Ivoire, le poète exprime sa désillusion et se résigne au temps.

Cependant, ce climat étouffant d'une Afrique en proie au spectre de la guerre, du vice prôné au détriment de la vertu, n'étanche pas les beautés des couleurs locales.

Ici, l'admiration est tournée vers des talents footballistiques comme Drogba, devenu une icône dans sa patrie, et sur des sites touristiques reflétant un certain romantisme, avec des vagues de l'océan analogues aux événements qui attisent l'imagination du poète.

Cette poésie est aussi la description des valeurs ontologiques incarnées par la femme, au-delà des fantasmes et des mésaventures. La femme porteuse et gardienne de vie qui, selon le poète, est « le canal de tendresse de Dieu/ la clé qui ouvre les portes du jour sur terre » (p.42).

Les "Délices de renégat" brassent des réalités ambivalentes que l'on côtoie dans la société. La vie et la mort, la paix et la guerre, l'amour et le non-amour, la présence des uns et l'absence des autres, le sublime et le pathétique.

« Amoureux de sa terre, lit-on à la préface, le poète entend la mettre à l'abri de toutes les races de violence.

Et c'est en couvant les nuits et les jours de cette beauté allégorique qu'apparaît l'élan pacifiste de Julien Anaki qui interdit aux armes de crépiter de nouveau aux tempes et au cœur de la cité » (pp.14-15). Julien Anaki est journaliste de profession.

" Chroniques ivoiriennes, ausculter la Côte-d'Ivoire " et "Délices de renégat" sont ses deux ouvrages.