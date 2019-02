Congo-Brazzaville: Beauté - Les merveilles du gombo sur nos cheveux !

Appelé scientifiquement hibiscus et en lingala dongo-dongo, le légume demeure incontournable dans plusieurs cuisines du monde dont celle du Congo. Pourtant, il n'y a pas qu'en cuisine qu'il fait des délices. Découvrons donc son gain pour les cheveux.

Riche en antioxydants, en sels minéraux mais aussi en vitamines A, C, B2, B9 et K, le gombo est un légume qui a d'énormes potentialités nutritives qui justifient qu'on le sollicite tant en cuisine qu'en cosmétique.

En effet, grâce à une composition riche en minéraux et vitamines, la texture gluante et épaisse du gombo apporte aux cheveux nutrition, douceur, hydratation, brillance, croissance et définition précise des boucles.

Il est possible de réaliser soi-même un masque de gombo pour les cheveux. Pour cela, procurez-vous quatre à cinq gros gombos bien frais, du lait de coco, de l'huile essentielle et/ou du beurre de karité et du miel.

Les nettoyer, les découper et les écraser légèrement. Par la suite, ajoutez un peu d'eau minérale aux gombos écrasés et laissez mijoter pendant cinq à dix minutes, à feu doux, tout en remuant. Laissez refroidir et récupérez le concentré.

Faites chauffer du lait de coco, laissez tiédir et mélangez à l'infusion de gombo. Battez à l'aide d'un fouet jusqu'à obtenir une pâte consistante.

Ajoutez à la pâte du beurre de karité fondu, une cuillère à soupe de miel et d'huile essentielle de votre choix (de coco, d'avocat, de ricin, d'olive, d'argan, etc.). Mélangez le tout et appliquez sur les cheveux légèrement humides. Vous pouvez faire quelques nattes pour un meilleur rendu.

Laissez poser sous un film plastique ou un bonnet auto-chauffant durant environ une demi heure. Rincez à l'eau tiède et appréciez le résultat.

Faites-le régulièrement et vous n'aurez plus besoin de recourir aux défrisants car, vos cheveux deviendront naturellement mous et lisses. Aussi, ils se casseront moins grâce aux vitamines contenues dans le gombo.