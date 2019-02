Congo-Brazzaville: Wedding planer - Alida Gladys Moungounga redonne le sourire aux couples

Souriante et pleine de pep's, la wedding planer (décoratrice et organisatrice des cérémonies de mariage) s'est donnée pour mission de sublimer les mariages.

« Vous rêvez et nous réalisons», tel est le slogan de la Poupée africaine, l'agence événementielle d'Alida, la quarantaine, mariée et mère de quatre enfants. Cette agence agrémente des mariages à travers sa touche décoratrice et rend plus viable cet événement tant rêvé des couples.

« Je voulais donner un nouvel élan à ce secteur événementiel (mariage) devenu obsolète. Cette passion s'est imposée à moi en Afrique du Sud lors de mon mariage », se souvient-elle.

Aujourd'hui, son rêve est devenu une réalité, une nouvelle structure, du matériel haut de gamme, un personnel dynamique et professionnel, elle fait le bonheur des couples.

« Nous aidons nos futurs mariés à concrétiser leur rêve en les accompagnant avec amour, de façon minutieuse, avec le souci permanent de répondre à leurs besoins.

Certains arrivent avec des photos prises sur Pinterest, Instagram et d'autres sites pour nous montrer ce qu'ils veulent le jour de leur union. Nous faisons le maximum pour les satisfaire tout en y incluant la touche de la Poupée africaine qui évolue avec le temps », explique-t-elle.

La touche d'Alida a consolidé sa notoriété et conquis les cœurs de ses clients. «Son travail, conçu dans les moindres détails, avec des formules adaptées pour tous les budgets, dénote toujours d'un goût certain », reconnaît une cliente qui a requis l'anonymat.

Chic et élégante, elle est soucieuse du détail. Alida Gladys Moungounga propose à ses clients une organisation complète de la cérémonie en s'appuyant sur la personnalité, les goûts, le nombre d'hôtes et aussi les moyens financiers des futurs époux.

Des aspects, dit-elle, à ne pas négliger puisqu'ils contribuent à la réussite de l'événement. « Je conseille souvent au couple de tenir compte des invités car, vaut mieux avoir cinquante invités heureux que cent grincheux à la fin de la cérémonie », se justifie-t-elle.

Pour réussir ce genre d'événements, « plus tôt on est contacté, mieux le mariage sera organisé, et plus on se rapprochera du mariage de ses rêves », laisse entendre la décoratrice, avant d'ajouter: «Imaginez un instant que cette cliente soit venue nous consulter à quelques jours du mariage, on n'aurait pas obtenu la décoration qu'elle aurait souhaitée et elle n'aurait pas eu le mariage de ses rêves».

Dans ses prestations, Alida Gladys Moungounga accepte volontiers une avance jusqu'à l'épanchement de la dette. « Je garantis mes tarifs sur onze mois. Il y a une cliente qui m'a consultée huit mois avant son mariage et on s'est convenue sur un mode de payement.

Et comme je ne cesse de le répéter, l'essentiel est que nous arrivions à de bons compromis et que ce soit soldé avant la cérémonie », fait-elle savoir. Pour elle, tout se joue dans les préparatifs.

«Mon leitmotiv, mon adrénaline est que lorsque le couple pénètre dans la salle, je pouisse lire le bonheur, l'ébahissement, la gaité de ces nouveaux mariés qui parfois rient ou fondent en larme par émotion... Je me dis à ce moment, Alida, tu as réussi ta mission », fait-elle signifier, les yeux pétillants de bonheur.

En dehors des mariages, apéritifs et diners, elle intervient aussi lors des baby showers, Saint Valentin et les événements de société. Elle prend désormais des étudiants sous elle pour les aider à parfaire leur cursus.

« C'est vrai que notre marque est plus connue sur tout ce qui est mariage mais, nous mettons aussi notre grain de sel dans tous ce qui est événement de société et je mets un point d'honneur à garder l'intimité de mes clients », nous informe-t-elle.

Pour sa visibilité, elle envisage lancer d'ici peu une page Facebook dédiée à l'habillement lors des mariages.

« Je suis sûre que ça va intéresser plus d'un, puisque les personnes citées parleront de leur amour pour la mode, des habits qu'ils portent, où trouver tel ou tel autres article... », pense-t-elle.

Un travail qui est soutenu et encouragé par son mari. « Mon mari m'a rejointe dans cette aventure.

Il a créé une société qu'on appelle Vision TV, où nous faisons louer des pistes, des chaises, tout ce qui est sonorisation, les feux d'artifice, les fumiers bases, machines à bulle, machines à pétales... , tout ceci, pour redonner une nouvelle impulsion lors de nos cérémonies, avec un seul objectif, celui d'organiser des mariages de rêve et d'exception », affirme-t-elle.

Même s'il reste encore des marches à gravir, le contexte est néanmoins propice pour Alida Gladys Moungounga de voir son chiffre à la hausse. « Le bilan de ces dernières années est plutôt encourageant, la Poupée africaine n'arrête pas d'évoluer, il n'y a qu'à aller voir sur ma page Facebook.

Par la grâce de Dieu, la courbe est croissante. Grâce à mon équipe dynamique et professionnelle, on essaye tant soit peu de satisfaire nos clients », se réjouit-elle. Des prouesses qui étaient inimaginables, il y a cinq ans avant.

Alida rêve la perfection. « Je dois régulièrement me recycler. Je ne peux pas me contenter des anciens acquis car, il nous font asseoir sur nos lauriers », note la jeune fille qui ira en janvier en Afrique du Sud pour une formation.

« Le niveau de décoration évolue tous les jours . C'est cela l'autre façade de mon métier. C'est pour cette raison que je dois me recycler régulièrement et puis je prépare quelque chose d'ici à 2020 pour les dix ans de mon mariage.

Soit, je me fais le plus beau voyage de noces, soit une grande et belle fête en termes de décoration. Mais cela, nous en reparlerons », a promis Alida Gladys Moungounga, dans un éclat de rire.