Afrique: Lutte contre le cancer - L'Oms appelle à élargir le vaccin préventif

L'organisation mondiale de la santé, dans un communiqué publié le jeudi 31 janvier 2019 appelle à élargir le vaccin préventif contre le cancer du col de l'utérus auprès des jeunes filles.

Elle précise aussi que :" utilisé dans plus de 90 Etats, ce vaccin atteint des taux de couverture de plus de 90% dans certains d'entre eux, mais n'atteint pas plus de 25% dans d'autres, notamment dans les pays en développement".

Le sérum a permis de réduire de 90% le nombre de cancers dans certaines régions, a pourtant rappelé L'OMS.

"Si on arrive à vacciner la grande majorité des filles entre 9 et 14 ans dans le monde, on peut éliminer cette pathologie", a d'ailleurs insisté Dr. Krug dans un entretien accordé à ONU Info.

La journée mondiale de lutte contre le cancer sera célébrée le lundi 4 février. En prélude à cette célébration l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé jeudi 31 janvier à Genève, en Suisse, une nouvelle initiative visant à éliminer le cancer du col de l'utérus, l'une des principales causes de mortalité chez les femmes dans le monde.