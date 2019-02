Congo-Brazzaville: Zébi wax - Porter le pagne de façon élégante

Sublimer le tissue par des collections contemporaines, chics et tendances est maintenant possible à Pointe-Noire avec la marque Zébi Wax. Une ligne douceur de Jenny Kassa avec des fabrications où transpirent la fantaisie et la féminité. Rencontre avec l'entrepreneure pour qui les défis sont comme un marchepied pour atteindre ses objectifs.

« On craque pour ses coupes modernes et ce brin de folie qu'apportent ces créations », a laissé entendre l'une des clientes, conquise non seulement par les palettes colorées de Jenny Jean Kassa mais aussi par l'intemporalité de ses créations.

Jenny Jean Kassa, la vingtaine révolue, mère d'une fillette, a ouvert depuis trois ans une boutique à Pointe-Noire où elle expose et vend ses créations (accessoires ou vêtements).

Celles-ci, des pièces uniques qui font de plus en plus sa renommée. La conceptrice confectionne ses tenues et accessoires en s'inspirant de ses multiples voyages à travers le monde.

« Ses créations s'adaptent à toutes les femmes, africaines, européennes et asiatiques y trouveront leur compte ! Bref, elles sont universelles », dévoile l'une de ses employées.

Girly aux couleurs franches, les créations de Jenny sont à l'opposé des modèles strictes, ordinaires et traditionnels.

Elles ont pour ambition de donner un coup de jeune aux tissus pagnes. Sa sauce, un brin de folie qui s'exprime par des coupes osées, colorées et tendance résumant sa philosophie : tendance et futée.

En effet, entre chic, raffinement et sobriété, les créations de Jenny Kassa se portent de jour comme de nuit et elles ont conquis plus d'une clientèle, explique-t-elle, le regard s'illuminant tout à coup à la vue de son bébé.

Consciente qu'elle n'est pas la seule sur le marché, Jenny s'emploie au quotidien à rehausser l'image de son enseigne afin, dit-elle, que « la marque Zébi Wax figure parmi les plus appréciées de la place et ait une notoriété sur le plan mondial ».

Jenny Kassa use donc de tout son potentiel et l'exploite à bon escient, en espérant s'imposer d'ici peu dans les rouages de la mode congolaise grâce à son talent.

« Ce qui fait ma différence, c'est sans aucun doute mes finitions. Je prends tout mon temps pour donner le meilleur rendu possible.

Le fait que mes articles peuvent être portés à n'importe quelle occasion est un plus. En outre, je cherche des imprimés anciens ou très peu populaires afin que le client se sente unique », fait-elle savoir.

Pour Jenny, ses articles varient entre 1000 et 50000 FCFA. « Il y a des boucles d'oreilles, des bracelets, des chaussures, des sacs et tout dernièrement, je me suis lancée dans la conception des vêtements pour femmes et hommes », a signifié la jeune femme qui ne lésine pas sur la qualité de ses articles.

«Pour une personne qui aime le luxe, il faut lui montrer d'emblée que le vêtement qu'il veut acquérir est luxueux.

Donc, je mets l'accent sur la qualité d'où le tissus wax, puis je m'applique à ce que les coupes soient modernes, pas difficile à porter, tout en recherchant un effet authentique dans chaque création », fait-elle remarquer, avant de préciser: « Les boucles d'oreilles et les sacs sont les accessoires les plus sollicités parce que quand quelqu'un achète un vêtement, il veut à tout prix bien l'assortir à un accessoire».

Selon la créatrice, sa passion pour la mode est de vouloir sans cesse sublimer et revisiter le tissu pagne par des modèles osés et inaccoutumés. Ses modèles impulseront une nouvelle ère dans sa vie d'entrepreneure.

« Zébi wax est plus que de la passion, c'est une entreprise qui est en train de faire ses preuves, qui veut vivre et ce n'est pas facile au quotidien vu qu'il faut déployer plus d'efforts pour attirer le consommateur. Mais nous y arriverons ! », admet-elle avec sourire.