Afrique: Le défi de l'agriculture intelligente sur le continent

Pour assurer la sécurité alimentaire future sur le continent, l'agriculture doit devenir résiliente face au changement climatique.

Dans le monde, les gouvernements et les communautés adoptent des innovations qui améliorent les conditions de vie des millions de personnes tout en réduisant l'empreinte climatique de l'agriculture.

Ces exemples fructueux montrent les nombreuses formes que peut revêtir une agriculture intelligente face au climat et devraient inspirer les politiques ainsi que les investissements futurs.

En Afrique, afin de stimuler la production agricole, créer des emplois et lutter contre l'imprévisibilité climatique, les gouvernements et les des organismes des Nations unies aident les communautés à mettre en place des idées novatrices pour la promotion d'une agriculture intelligente.

Dans la commune de Ngoulemakong, au sud du Cameroun, des séchoirs solaires sont utilisés depuis début 2018 pour sécher le manioc et le stocker ainsi plus longtemps afin de permettre aux agriculteurs d'en obtenir un meilleur prix.

Jusqu'à présent, les agriculteurs étaient obligés de vendre leur récolte rapidement à des prix extrêmement bas et finissaient souvent par y perdre.

Actuellement, plus de cinq cents producteurs de manioc ont réduit leurs pertes après récolte et en ont obtenu des prix plus élevés, tout en créant un marché potentiel pour les fournisseurs de séchoirs solaires.

Au royaume du Buganda, en Ouganda, le gouvernement local a remporté un contrat de cent quarante et un millions de dollars pour la fourniture du manioc par les agriculteurs à la société des brasseries « Uganda Breweries ». Le défi majeur consistait à fournir un approvisionnement régulier en manioc de qualité.

Aujourd'hui, la technique de micro-irrigation à l'énergie solaire est utilisée pour améliorer les rendements et les séchoirs solaires aident à préserver les récoltes excédentaires pour une utilisation ultérieure.

Plusieurs hectares ont été mis en jachère dans le comté de Busiro afin de produire des boutures à utiliser dans les dix-huit comtés du royaume.

Ce sont là deux exemples parmi plusieurs, d'agriculture intelligente, obtenus grâce à des partenariats novateurs, encouragés par les agences des Nations unies et d'autres entités dans le cadre de l'initiative (L'Assemblée sur l'adaptation écosystémique au service de la sécurité alimentaire) mise en place en 2015.

L'initiative s'inscrit parfaitement au sein de l'Objectif de développement durable 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs).

Rappelons que l'agriculture intelligente face au climat est une approche qui permet de définir les mesures nécessaires pour transformer et réorienter les systèmes agricoles dans le but de soutenir efficacement le développement de l'agriculture et d'assurer la sécurité alimentaire face au changement climatique.

L'agriculture intelligente face au climat vise à traiter trois objectifs principaux : l'augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles ; l'adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des changements climatiques et la réduction ou la suppression des émissions de gaz à effet de serre.

La réalisation simultanée d'avantages environnementaux et socio-économiques constitue l'essence même des solutions environnementales innovantes adoptées par la troisième assemblée des Nations unies pour l'environnement en 2017 et s'inscrit également dans le thème de la prochaine assemblée des Nations unies pour l'environnement qui aura lieu en mars.