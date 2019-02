Angola: Le Vice-président de la République se réunit avec la direction de l'ENAPP

Luanda — Le vice-président de la République d'Angola, Bornito de Sousa, a tenu une réunion de travail vendredi matin, à Luanda, avec les responsables de l'École nationale d'administration et de politiques publiques (ENAPP) lors d'une visite à cette institution.

Dans une note de presse émanant des organes d'appui au vice-président de la République, la réunion a connu, entre autres, la présence des ministres de l'Administration du territoire et de la Réforme de l'État, Adão de Almeida, et de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Jesus Maiato.

La secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Vera Daves, et le vice-gouverneur de Luanda en charge du secteur économique, Júlio Bessa, étaient également présents.

Créée par le Décret présidentiel n° 18/19 du 10 janvier, l'ENAPP a pour mission de former une élite administrative qualifiée et professionnelle dotée d'un profil et de compétences techniques permettant de relever les défis du développement de l'Angola.

Installé dans l'ancienne École Nationale d'Administration (ENAD), l'ENAPP résulte de la fusion de l'Institut de formation de l'administration locale, de l'Institut de formation aux finances publiques et de l'École nationale d'administration.