Angola: Luanda accueille la Biennal de Paz en septembre

Luanda — La première édition de la Biennale de la paix de Luanda - Forum panafricain sur la culture de la paix en Afrique, a lieu du 18 au 22 septembre avec la participation de 12 pays.

Dans le cadre d'une organisation conjointe du gouvernement angolais, par l'intermédiaire du Ministère de la Culture, et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), le forum vise à engager les pays africains dans une chaîne destinée à promouvoir une culture de paix, d'harmonie et de fraternité entre les peuples par le biais d'activités et de manifestations culturelles et civiques.

La coordinatrice nationale de l'événement, Alexandra Aparício, qui s'exprimait vendredi lors d'une conférence de presse sur le forum, a dit que l'organisation prétendait, avec la tenue de cet événement, promouvoir la réflexion et la diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de connaissances liées à la culture de la paix et de la non-violence.

Le représentant de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Vincenzo Fazzino, a déclaré qu'en cinq jours d'activité, Luanda serait transformée en un espace d'échange et de promotion de la culture africaine, réunissant des personnalités liées aux arts, à la politique, à la société et à d'autres domaines.

La Biennale bénéficiera également du soutien de l'Union africaine, qui recevra des informations sur l'événement lors du prochain Sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra ce mois-ci à Addis-Abeba, en Éthiopie.