Cote d'Ivoire: Dettes fournisseurs - L'Etat a payé plus de 1088 milliards en 2018

Le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, a déclaré le 30 janvier que le gouvernement a payé, en 2018, 1088,70 milliards de F Cfa à 10 029 fournisseurs, au titre du règlement de la dette intérieure, particulièrement de la dette fournisseurs, sans préciser ni le montant du stock global de cette dette, ni le reliquat.

Le ministre de l'Economie et des Finances qui recevait les vœux du nouvel an des membres de son cabinet et des structures sous sa tutelle, au 20e étage de l'immeuble Sciam, au Plateau, a fait savoir que cet effort financier de la part de l'Etat est la preuve que le gouvernement accorde la priorité au règlement de la dette intérieure.

Le payement de la dette intérieure était souvent au cœur des séances de dialogue Etat-secteur privé. Pour l'année qui commence, le gouvernement poursuivra sa politique d'accompagnement du développement du secteur privé, a promis Adama Koné.

Cela se traduira, entre autres, par le paiement à bonne date de la dette publique et la mise en œuvre de réformes visant à rendre l'environnement des affaires plus attractif, a-t-il soutenu.

Le ministre de l'Economie et des Finances a relevé trois autres priorités de son ministère en 2019, à savoir : «la conclusion des deux revues du programme économique et financier » triennale qui court depuis 2016 ; la poursuite et l'approfondissement de la réforme du secteur financier ; et la mobilisation des ressources en vue du financement de l'action gouvernementale.

Avec un taux de croissance estimé à 7,7% en 2018 et une inflation contenu à 0,5%, largement en deçà du seuil communautaire de 3%, la Côte d'Ivoire projette un taux de croissance de 7,8% en 2019.

Les hypothèses de croissance du gouvernement se fondent sur les secteurs tertiaires, 10,0%, secondaire, 8,6% et primaire 5,1% attendus cette année.