Congo-Brazzaville: Christian Luyindama - « Je n'avais pas prévu de partir en janvier »

Christian Luyindama, l'inamovible défenseur central congolais du Standard, quitte le club liégeois pour rejoindre en prêt (avec option d'achat) la formation turque de Galatasaray.

Le choix de céder Luyindama a, avant tout, été motivé par la bonne plus-value que vont réaliser les Rouches. Recruté 170.000 euros il y a un peu moins de deux ans, le « Boss » rejoint le club turc dans le cadre d'un prêt.

L'indemnité jusqu'en juin s'élève à 3 millions d'euros, et l'option d'achat est estimée à plus de 5 millions d'euros selon La Dernière Heure. Soit plus de 8 millions d'euros pour un défenseur qui pouvait, parfois, se montrer inconstant.

Avant de définitivement tourner la page Standard de Liège pour ouvrir celle du Galatasaray, Christian Luyindama n'oublie pas de saluer le club liégeois. Même lui avoue qu'il n'avait pas l'intention de quitter aussi vite le bord de Meuse.

« Je n'avais pas prévu de partir en janvier, mais une opportunité s'est présentée et ça arrangeait les deux parties, explique-t-il sur Instagram. Et c'est comme ça que je voulais que ça se passe », ajoute -t-il.

Il en profite évidemment aussi pour remercier « les coachs Michel et Emilio, et le président Bruno » qui ont « cru en lui et l'ont fait progresser. » Et le Boss a, enfin, une pensée pour les supporters des Rouches: « Les meilleurs du monde », insiste-t-il, « qui vont vraiment lui manquer. »

Christian Luyindama était arrivé au Standard en prêt, en provenance du TP Mazembe, le 31 janvier 2017. Le RSCL avait acquis définitivement le joueur six mois plus tard.

En l'espace de deux ans jour pour jour, il a disputé 74 rencontres avec le maillot liégeois. La plus-value est donc importante pour le club liégeois, qui a reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser.