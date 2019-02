Mali: L'expert indépendant en mission pour évaluer la situation des droits de l'homme

communiqué de presse

Genève — GENÈVE, 31 January 2019 / PRN Africa / -- Alioune Tine, l'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, se rendra dans le pays du 4 au 8 février 2019.

Cette visite fait suite aux violences récentes dans le village de Koulogon-Peulh en janvier 2019, lorsque des groupes armés ont attaqué des villages, tuant au moins 37 civils, détruisant et pillant des maisons, et à la détérioration générale de la situation sécuritaire et des droits de l'homme au centre et au nord du pays.

Il évaluera les efforts accomplis par le gouvernement malien et ses partenaires pour protéger les droits de l'homme face à l'augmentation des exactions commises dans le centre et le nord du pays. Au cours de cette mission l'Expert indépendant se concentrera sur la situation des victimes de ces violences et l'état de la consultation des populations dans le processus de la mise en œuvre de l'Accord de Paix de 2015.

M. Alioune Tine évaluera également les progrès accomplis dans le domaine de la justice transitionnelle depuis sa dernière visite en octobre 2018. Il accordera une attention particulière aux préparations pour les audiences publiques.

Au cours de sa mission de 5 jours à Bamako et à l'intérieur du pays, M. Alioune Tine rencontrera le gouvernement, les autorités législatives et judiciaires, la société civile et les associations de victimes, les organisations non gouvernementales, le corps diplomatique et les Nations Unies.

L'expert indépendant parlera des conclusions de sa visite lors d'un dialogue interactif qui se tiendra à Genève en mars 2019.