Togo: François Locoh-Donou au conseil d'administration de la 11e banque US

Capital One Financial Corporation (cotée à la Bourse de New-York) a annoncé vendredi la nomination du Togolais François Locoh-Donou au conseil d'administration à compter du 1er mars.

M. Locoh-Donou est président de F5 Networks qui fournit des services d'applications de cloud et de sécurité.

Outre ses responsabilités au sein de cette entreprise, M. Locoh-Donou est cofondateur de Cajou Espoir, une entreprise de traitement de la noix de cajou au Togo.

Fondée en 2004, elle emploie plusieurs centaines de personnes, dont près de 80% de femmes.

Elevé au Togo et en France, François Locoh-Donou reste très attaché à son pays d'origine où il participe à des actions allant dans le sens du développement économique.

Capital One Financial Corporation est la société de portefeuille de la Capital One Bank (Etats-Unis).

Elle opère dans trois secteurs : carte de crédit, banque grand public et banque commerciale.

Capital One est le cinquième plus grand fournisseur de cartes de crédit au monde et la 11e plus grande banque des États-Unis.