Algérie: Arrestation d'un terroriste à Skikda et reddition d'un autre à Adrar (MDN)

Alger — Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté le 31 janvier 2019 à Skikda/5 RM, le terroriste "Litim Adel", alias "Abdelfattah", tandis qu'un autre terroriste, "Mellouk M'barek" dit "Abou Mohamed", s'est rendu, dans la même journée, aux autorités militaires à Adrar/3 RM, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et en poursuite des résultats positifs concrétisés sur le terrain, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté le 31 janvier 2019 à Skikda/5 RM, le terroriste "Litim Adel", alias "Abdelfattah" qui avait rallié les groupes terroristes en 2014", précise la même source.

Le communiqué du MDN ajoute "qu'un autre terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Adrar/3 RM. il s'agit de "Mellouk M'barek" dit "Abou Mohamed" qui était en possession d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un (01) fusil à lunette, quatre (4) chargeurs et une quantité de munitions de différents calibres".

S'agissant de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "un détachement de l'ANP a intercepté, à Djanet /4 RM (04) orpailleurs et saisi (04) véhicules tout-terrain, (06) détecteurs de métaux, (05) groupe électrogènes et (06) téléphones portables, tandis que (02) véhicules ont été saisis et des tentatives de contrebande de (8272) litres de carburant ont été déjouées à Souk Ahras, Tebessa et El-Taref/5 RM".

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Jijel/5 RM, Ghardaïa et El-Oued/4 RM (10) personnes et saisi (03) véhicules, un (01) fusil de chasse, (238) comprimés psychotropes et 800 unités de différentes boissons.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté (34) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret, Tlemcen et Skikda.