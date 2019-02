Algérie: Sud-est - 80 morts et 1.718 blessés en zones urbaines en 2018

Ouargla — Quatre-vingt (80) personnes ont trouvé la mort et 1.718 autres ont été blessées dans 1.595 accidents de la route survenus en zones urbaines à travers le Sud-est du pays, durant l'année écoulée, a-t-on appris auprès de l'Inspection Régionale de Police du Sud-est à Ouargla.

Le facteur humain demeure la principale cause des accidents en raison notamment de l'excès de vitesse, le non-respect de la distance de sécurité et les dépassements dangereux, a-t-on souligné, ajoutant que les facteurs liés à l'environnement, y compris les conditions climatiques, et l'état des véhicules sont d'autres causes de ces accidents.

Durant la même période, les services de la sécurité routière ont fait état d'un total de 7.972 délits routiers, 1.568 véhicules mis en fourrière et l'établissement de 73.074 amendes forfaitaires avec retrait de 29.079 permis de conduire, selon la même source.

L'Inspection régionale de police a organisé, l'an dernier, au moins 600 actions de sensibilisation en matière de prévention et de sécurité routière, dont des manifestations portes-ouvertes au grand public et des cours pédagogiques sur le thème destinés aux élèves, tous paliers confondus, signale-t-on.

Dans le même sillage, cette institution sécuritaire, qui coiffe les wilayas d'Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi, Ghardaïa et Laghouat, a appelé les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route, rappelant les numéros verts 1548 et 104 ainsi que le numéro de secours 17 qui demeurent au service du citoyen pour des appels de demande de secours ou d'intervention.