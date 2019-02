Cote d'Ivoire: Coopération - Le ministre de l'Economie Numérique et de la Poste, Claude Isaac DE, visite les projets de l'inde au Vitib

Le ministre de l'Economie Numérique et de la Poste Claude Isaac DE, l'ambassadeur de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, Sailas Thangal, accompagnés du directeur du Village des Technologies de l'information et de la Biotechnologie (Vitib), Philippe PANGO et du Pca Woï Messé, ont visité, le jeudi 31 janvier, les 6 projets de la République de l'Inde en réalisation au Vitib.

Pour l'ensemble des projets, il s'agit d'un laboratoire d'Adn humain, un studio de production audiovisuel, un laboratoire télécom, une station terrienne de 7,5 m2 (Vsat), un laboratoire tic de montage d'ordinateurs et un hôtel d'entreprises.

Au terme de la visite, le ministre Claude Isaac DE s'est dit heureux de l'avancement des réalisations. « Ces projet qui traduisent toute la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire jouent un rôle de catalyseur parce qu'ils impulsent une dynamique qui permet de pouvoir traduire toute la vision partagée entre l'Inde et la Côte d'Ivoire », a-t-il expliqué.

Pour lui, il s'agira de faire en sorte que la Côte d'Ivoire bénéficie de par sa position stratégique, les opportunités qui lui sont offertes par l'expertise et l'expérience de l'Inde dans le domaine de la communication via la réalisation de ces six projets.

Revenant sur l'hôtel d'entreprises, bâti sur une superficie de 3000 m2 et qui va abriter les bureaux des multinationales et entreprises nationales installés au Vitib, il a relevé que les bureaux seront bientôt commercialisés. Par ailleurs, il a indiqué que cette visite est la première. Il a donc annoncé une autre la semaine prochaine pour, selon lui, passer en revue tous les projets réalisés et ceux qui sont en cours de réalisation.

Rappelons que c'est en février 2015 que ces projets ont connu leur début de réalisation. Ils sont financés par un prêt de 20 millions de dollars (environ 10 milliards de Fcfa) de la banque indienne d'import-export Exim bank.