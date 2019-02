Cote d'Ivoire: Sécurisation des villes - Sidiki Diakité salue l'apport de Huawei en RCI

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité a pris part récemment, à l'hôtel Ivoire, à un atelier sous régional, sur la question.

La question de la sécurisation des grandes agglomérations en Afrique, à l'aide des technologies de l'information et de la communication (Tic) était au centre d'un atelier sous-régional organisé le 23 janvier, à l'hôtel Ivoire, par la société chinoise Huawei et ses partenaires. Cette rencontre dénommée « Huawei Safe city Africa Summit 2019 », qui se voulait un cadre d'échanges et de partage d'expériences, a réuni plusieurs personnalités de la sous-région. Au rang desquelles le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, les ministres de la Sécurité et de la Protection civile de Guinée, Alpha Ibrahima Kéira et du Mali, Salif Traoré. Ainsi que plusieurs responsables des forces de sécurité et de défense de la Côte d'Ivoire, des pays voisins et du Maroc.

A cette occasion, le ministre Sidiki Diakité a salué la contribution significative de la société chinoise, dans la sécurisation des villes ivoiriennes. Singulièrement la capitale économique, Abidjan. Ce qui fait de la société chinoise, un partenaire stratégique sûr dans ce domaine. Le ministre Sidiki Diakité a également souligné qu'il appartient aux Etats à travers les institutions en charge de la sécurité, de se mettre à niveau pour se donner les voies et moyens de sécuriser la population, de sorte à faciliter tous les aspects de la vie sociale et permettre aux populations de vivre paisiblement. « La Côte d'Ivoire qui souhaite renforcer son dispositif de sécurité avec les véhicules équipés d'ordinateurs de surveillance, expérimente déjà le système de vidéo surveillance de la ville d'Abidjan déployé par le Groupe Huawei », a-t-il affirmé.

Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, "le digital se présente aujourd'hui comme une solution incontournable, avec notamment la video surveillance. Mais aussi et surtout comme une solution globale et efficace pour traquer et freiner les criminels, car on ne peut mettre un policier derrière chaque habitant". Il a ajouté que la Côte d'Ivoire a pour ambition de renforcer son dispositif de sécurité avec les véhicules équipés d'ordinateurs de surveillance. "Mais en attendant, dira-t-il, elle expérimente déjà le système de vidéo surveillance de la ville d'Abidjan ».

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de Guinée, Alpha Ibrahima Kéira, a indiqué, pour sa part, que l'insécurité a également baissé, fortement, en Guinée, grâce aux Tic. "Avec le partenaire Huawei qui nous a permis de maîtriser cette technologie de video surveillance, nous sommes parvenus à réduire la criminalité en Guinée. Cela nous a permis d'assurer une bonne traçabilité de la sécurité publique et de la circulation routière", a-t-il commenté. Pareil pour son homologue malien qui estime que la multiplication à l'infini des forces de sécurité n'est pas la meilleure solution, à ce jour, face à la criminalité. La solution idoine, dira-t-il, ce sont les nouvelles technologies. « Depuis 2015-2016, la video surveillance a pris de l'ampleur au Mali. A la capitale comme dans les villes de l'intérieur. Et depuis, les bandits ont de plus en plus du mal à se cacher », a-t-il révélé.

Pour sa part, le directeur général adjoint de la Police Républicaine du Bénin, Soumaïla Yaya, a indiqué que dans son pays, les hôtels, les frontières, les prisons, les banques sont sécurisés grâce au digital. Qui, pour eux, est de loin, la meilleure.

Cet atelier a été aussi l'occasion pour la société Huawei-Technologies de montrer tout son savoir-faire en matière de Sécurité publique et de Défense nationale.

Ce salon a été encadré par deux jours de visite du PCC (Centre des opérations de la police), de la DITT (Direction de l'information et des traces technologiques) et des Stands de Huawei Technologies à l'Ecole de police. Là-bas, les officiels ont découvert la capacité de Huawei à proposer des solutions flexibles et de dernière génération.