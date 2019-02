Afrique: Forum international Afrique développement - 1 500 décideurs et investisseurs attendus à Casablanca

La sixième édition de ce grand rassemblement d'affaires se tient, les 14 et 15 mars, dans la capitale économique marocaine.

Après un intermède d'un an, le Forum international Afrique développement organisé par le Club Afrique développement (Fiad) du groupe bancaire marocain Attijariwafa bank tiendra sa sixième édition, les 14 et 15 mars, au Hyatt Regency de Casablanca, au Maroc. Les préinscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, annonce l'organisateur dans un communiqué.

A la lumière des évolutions économiques et des enjeux de croissance du continent, cette édition adresse la problématique de l'intégration régionale ou « Quand l'Est rencontre l'Ouest », en présence d'acteurs politiques et économiques de premier plan à l'échelle des grandes régions africaines, dit le texte.

Aujourd'hui considéré comme la plate-forme de référence de dialogue et d'affaires en faveur de la Coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud, " le Forum prévoit de recevoir plus de 1500 chefs d'entreprise et décideurs de plus de 20 pays africains et pays partenaires, afin d'identifier les leviers concrets de développement, générer des partenariats et des flux de commerce à l'aide des espaces B to B et du Marché de l'investissement ".

La sixième édition du Fiad prévoit, en direction des décideurs et investisseurs du continent, un programme exclusif de workshops thématiques de haut niveau, des rencontres B to B et B to G, ainsi qu'un " Marché de l'investissement " qui met à l'honneur, chaque année, plusieurs pays africains.

Impulsé par l'actionnaire de référence du groupe Attijariwafa bank, le fonds d'investissement panafricain Al Mada, le Forum a réuni, depuis sa création, à en croire le communiqué, plus de 7 500 opérateurs de 36 pays, avec plus de 17 000 réunions B to B.

A Abidjan, Daouda Coulibaly, directeur général de la Sib, filiale locale du groupe Attijariwafabank, prépare activement cet événement. A l'en croire, cette sixième édition devrait confirmer le caractère désormais incontournable du Fiad dans l'espace continental et surtout contribuer à trouver des solutions pour une intégration plus forte des économies africaines, dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine.