Togo: Boukari enchaine avec le but le plus rapide de sa carrière

La Ligue 2 de France était ce samedi 1er Février 2019 à l'étape de la 23ème journée. Si contrairement à la journée précédente (où Boukari a marqué et Châteauroux a gagné), elle n'a pas complètement souri au club castelroussin, qui jouait pour l'occasion Grenoble (9ème), il faut toutefois noter que Razak Boukari bien que rentré en jeu en cours de seconde période en lieu et place de F. Diarra (à la 58ème), a sauver les siens de l'humiliation d'une défaite à domicile.

A peine 1 minute passée sur l'aire de jeu, l'attaquant togolais inscrivait le 2ème but de son club, synonyme de l'égalisation. Il s'agit là de son 3ème but de la saison, lui qui est très peu utilisé (14 matches pour 7 titularisations). Même si on est bien loin des 23 matches de la saison dernière avec seulement un petit but, on peut dire que Boukari a déjà fait mieux au tableau des buts que la saison dernière et peut faire encore mieux vu qu'il reste encore 15 journées pour faire le bilan de cet exercice 2018-2019. Bonne chance donc pour l'Epervier qui est bien attendu, en forme pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019, face au Bénin, en Mars prochain.

Pour info, Boukari et Chateauroux restent 13ème de la Ligue 2 avec seulement 27 pts.