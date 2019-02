Soudan: Al-Bashir téléphone au président de la République centrafricaine

Khartoum — Le Président de la République maréchal Omar Hassan Ahmed Al-Bashir a téléphoné vendredi le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra à propos des négociations en cours pour restaurer la paix en République centrafricaine-RCA, que Khartoum accueille ces jours-ci.

Le Président de la République a exprimé au président Touadéra, lors de l'appel téléphonique son bonheur vis-à-vis de l'avancement des négociations et les progrès réalisés. Le président soudanais a déclaré que le Soudan travaillait avec l'Union africaine pour consolider ces progrès et intensifier les efforts jusqu'à parvenir à un accord final visant à instaurer la paix et la stabilité en République centrafricaine.

Pour sa part, le Président de la République centrafricaine a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour l'intérêt porté par le Président de la République aux efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans son pays et s'est déclaré prêt à coopérer et à faire toutes les concessions nécessaires pour le succès des entretiens tout en appelant toutes les parties de RCA à la coopération pour cette fin.