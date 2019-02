Sénégal: Idrissa Gana Guèye au PSG, le grand ratage du marché hivernal

Dakar — Les contacts très avancés entre le milieu de terrain international, Idrissa Gana Guèye (Everton) et les dirigeants du PSG (élite française), devenus le feuilleton de ce marché hivernal des transferts, n'ont pas finalement abouti, selon les médias français.

Le milieu d'Everton (élite anglaise), âgé de 29 ans, a selon les médias anglais tout mis en œuvre, allant même jusqu'à mettre la pression sur les Toffees pour rejoindre la capitale française, Paris et son club phare entré dans une autre dimension depuis l'arrivée du Qatar en 2011.

Ses efforts sont cependant restés vains puisqu'au gong de minuit heure française (23h à Dakar), rien n'a bougé pour l'ancien pensionnaire de Diambars qui, cette saison (2018-2019), n'entendra pas au bord du terrain, l'hymne de la Ligue des champions.

En effet, en signant à Paris, l'un des cadres de la Tanière, ferait d'une pierre plusieurs coups avec la possibilité de faire partie d'une équipe qui compte désormais en dépit de son palmarès maigrichon, dans le gotha du football mondial. Preuve de cette montée en puissance, son président, le Qatari Nasser al Khelaïfi a intégré le Comité exécutif de l'UEFA.

Selon le quotidien sportif français, l'Equipe de ce vendredi, le milieu de terrain sénégalais était à Paris ce jeudi, anticipant un éventuel accord entre les deux parties. Le transfert au PSG lui offrait en effet cette possibilité de jouer dans une équipe qui attaque les matchs pour les gagner.

Aussi bien sur le plan domestique où il a fait de la Ligue 1 française quasiment sa propriété qu'international, le PSG, en dépit des milliards d'euros investis par le Qatar, peine à passer les quarts de finale de la LDC.

Selon Pape Boubacar Gadiaga, son ancien entraîneur à Diambars, si Guèye avait signé au PSG, l'un des plus grands bénéficiaires serait la sélection nationale qui aurait en son sein deux à trois joueurs ayant cette expérience des matchs couperets.

"En sélection, c'est parfois ce qui nous a manqué, l'expérience dans des matchs couperets", a-t-il dit à l'APS, estimant qu'en jouant dans des équipes comme Liverpool, le PSG voire Naples, on hait la défaite. "On aborde les matchs pour les gagner, on est forgé à cela et c'est important dans le très haut niveau", a indiqué le technicien sénégalais.

A 29 ans, même s'il a gagné un championnat de France en 2011 avec Lille, le milieu de terrain passé par Aston Villa et Everton, sait que le temps commence à lui être compté avant de signer dans un dernier grand club. Au côté du PSG, Gadiaga le voit signer dans un des membres du Big 4 ou 5 de la Premier League pour continuer sa progression.

Et ce que l'ancien footballeur professionnel ne dit pas aussi si le transfert avait eu lieu, c'est que l'académie Diambars se serait frotté les mains avec des retombées financières conséquentes. Même si le club de Saly Portudal n'est certainement pas le plus démuni dans le football national, cette manne financière serait le bienvenu pour améliorer encore plus le quotidien.

Et de plus ses infrastructures sont devenues le terrain de prépararion des clubs locaux et des équipes nationales en perspective des compétitions continentales (CAN et CHAN).