Afrique: CAN U20 - Le Nigeria avec sept titres glanés

Dakar — L'équipe du Nigeria domine la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans avec sept titres gagnés sur les 20 éditions déjà jouées.

Pour la 21e édition qui démarre ce samedi, le Nigeria évoluera dans le groupe A avec le pays hôte, le Niger, l'Afrique du Sud et le Burundi.

L'équipe qui a raté l'édition précédente jouée en Zambie, a démontré par le passé qu'elle demeurait ce grand dans le football africain notamment dans ces catégories de jeunes.

Le Nigeria sera encore en course pour le sacre final au même titre que le Ghana qui avec trois titres gagnés (1993, 1999 et 2009) est la deuxième nation sur les huit présentes au Niger la plus titrée.

Les six autres qui seront sur la ligne de départ de cette compétition, le Niger, l'Afrique du Sud et le Burundi dans la poule A logée à Niamey, le Sénégal deux finalistes en 2015 et en 2017, le Burkina Faso et le Mali courent derrière un sacre dans cette catégorie d'âge.

D'ailleurs, la poule B donnera lieu à une bataille fratricide entre quatre sélections ouest-africaines.

Dans la poule A, elles seront deux équipes, l'hôte nigérien et le Nigeria, à faire face à l'Afrique du Sud et le Burundi pour confirmer la mainmise de la zone ouest-africaine dans les petites catégories sur le football continental.

Les deux demi-finalistes de la compétition représenteront l'Afrique à la coupe du monde de la catégorie prévue en Pologne.

En dehors du Nigeria et du Ghana, les pays titrés à la CAN U20 sont l'Egypte (1981, 1991, 2003, 2013), Cameroun (1995), Algérie (1979), Maroc (1997), Angola (2001), Congo (2007) et Zambie (2017).