Togo: Malcolm Barcola - Premier contrat pro pour le gardien togolais

Premier contrat professionnel pour Malcolm Barcola. Le jeune gardien de 19 ans a paraphé ce vendredi un bail jusqu'en juin 2022 avec l'Olympique Lyonnais.

Passé par Lyon la Duchère, Barcola poursuit sa progression. Lui qui est titulaire en Youth League avec les Gones (U19). » C'est une très grande fierté. Je signe dans le club de ma ville, club que l'on regarde de loin depuis tout petit et de plus près depuis quelques années. J'ai commencé le football dans le club de mon quartier, l'AS Buers. Ensuite, j'ai fait à peu près la moitié des clubs lyonnais (FC Lyon, FC Vaulx, ASVEL et Lyon-Duchère). C'est moi qui signe aujourd'hui mais je le dois à mon staff et tous les gardiens que je côtoie (Anthony Racioppi, Dorian Grange, Lucas Margueron et Kayne Bonnevie) qui me tirent vers le haut chaque année. Pour l'instant, le projet sur le court terme c'est d'aller le plus loin collectivement avec l'équipe. C'est ce projet qui me permettra d'intégrer le groupe professionnel », a t-il confié sur le site du club.

Pourtant jeune, il connait déjà les joies des regroupements en équipe nationale du Togo.