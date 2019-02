Algérie: Présidentielle 2019 - Le MPA annonce son soutien à la candidature du Président Bouteflika

ALGER - Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounes, a annoncé, vendredi à Alger au terme de la réunion du bureau national du parti, son soutien à la candidature du président de la République, Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril 2019.

Lors de la réunion du Conseil national, M. Benyounes a indiqué que le MPA avait pris cette décision conformément au règlement du parti et au terme d'une large consultation de sa base militante, "loin de la logique de surenchère et de repositionnement, et conformément à la démocratie consacrée par le parti en tant que principe et pratique".

Après le débat sur la situation politique générale que traverse le pays à l'approche de la Présidentielle, il est désormais clair que la position du parti est liée aux principes et valeurs fondateurs constituant sa ligne directrice, soulignant "l'engagement de principe et unique du MPA envers l'Algérie et le président de la République, Abdelaziz Bouteflika".

Il a estimé, dans ce sens, que le soutien au président Bouteflika "est inconditionnel et émane d'une conviction politique et une vision commune sur l'avenir du pays, face aux défis et menaces enregistrés sur les plans interne et externe", d'autant que les blessures de la décennie noire n'ont pas encore été pansées.

"Le président de la République est l'homme de la Réconciliation nationale, adoptée par le peuple algérien à la majorité écrasante pour réaliser la cohésion nationale et éteindre le feu de la fitna après le triomphe militaire sur le terrorisme, grâce aux forces de l'Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité, de gardes communaux, des rappelés et des patriotes", a-t-il poursuivi.

Il a cité, en outre, l'attachement du président de la République "à donner à l'Algérie la place qui est sienne parmi les nations, et à redorer son image diplomatique dans les fora internationaux, en sus de renforcer sa place en tant que force régionale redoutable", saluant dans ce contexte, le développement global à la faveur des projets réalisés et ayant permis de faire de l'Algérie de 2019 un pays sécurisé et stable.

Le président de la République a rappelé "l'impératif de sortir de l'économie de rente, basée sur les revenus pétroliers vers la diversification économique avec la relance du rôle du secteur", une solution que le mouvement estime "nécessaire pour construire une économie forte, booster l'économie locale, garantir les postes d'emploi et augmenter le pouvoir d'achat".