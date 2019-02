Algérie: Tébessa - Le CRA distribue des aides à 100 familles de la zone enclavée Mesloula

Tebessa — Le Croissant rouge Algérien (CRA) a lancé vendredi depuis la localité enclavée de Mesloula, distante de 80 km de Tébessa, une campagne d'aide destinée à 100 familles de cette zone, en présence de la présidente du CRA, Saida Benhebiles, accompagnée des autorités locales, civiles et militaires.

Inscrite dans le cadre d'un programme national établi par le CRA consacré aux familles des zones frontalières et enclavées, ces aides englobent colis alimentaires et couvertures totalisant 100 kg et 10 000 DA pour chaque famille, selon les explications fournies.

Dans une déclaration à la presse, Mme Benhabiles a indiqué que "cette démarche témoigne une nouvelle fois de l'esprit de solidarité et d'entraide caractérisant la société algérienne" et est issue, a-t-elle soutenu, du programme du président de la République visant à porter aide et assistance aux habitants des zones frontalières.

La présidente du CRA a appelé dans ce contexte à adhérer et à encourager l'adhésion dans les clubs des amis du CRA à travers les wilayas du pays et à cultiver l'esprit du volontariat, soulignant que la solidarité demeure le pivot de toute initiative des associations caritatives.

A l'occasion, le chef de l'exécutif local, Attallah Moulati, a en réponse à une doléance des habitants de la région, assuré que les travaux de réhabilitation de la route reliant la localité Mesloul et la commune Laouinet, sur une distance de 4,5 km, en sus de la mobilisation d'un quota d'aides financières destinées à l'habitat rural pour les habitants de cette zone, en attendant, a-t-il indiqué, de trouver le financement nécessaire pour le raccordement de la région aux réseaux d'électricité et du gaz.

La présidente du CRA avait entamé sa visite à Tébessa par l'inauguration d'une crèche dans la commune Morset (32 km au Nord du chef lieu de wilaya), financé par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales pour un montant estimé à 11 millions de dinars.