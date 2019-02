Madagascar: Ligue 1 - Elgeco Plus poursuit sa mauvaise série

Et si Elgeco Plus était en train de perdre son trône. Le double champion d'Analamanga a concédé son troisième revers de la saison, mercredi dernier sur la pelouse de Carion, durant la sixième journée de Ligue 1. Après CF-TFC et Tana Formation-CFFA, c'était au tour de Cosfa de l'inscrire à son tableau de chasse.

Les militaires l'ont emporté sur le score de trois buts à deux. Ils ont pris les devants en première période, grâce à des réalisations de Dimby (14e) et de Safidy (31e). Elgeco Plus a réduit l'écart dans la foulée.

À la mi-temps, le tableau affichait 2-1. Le double tenant du titre a réussi à égaliser en seconde période. Mais c'était sans compter sur la détermination du Cosfa, qui a arraché la victoire dans les ultimes instants de la rencontre, sur un but de Nosy (90e+2). Ce succès permet aux militaires de conforter leur position de tête dans le groupe A.

Avec cinq victoires en autant de sorties, ils réalisent un début de saison canon.

Dans les autres matches au programme de mercredi, Fosa Juniors Tana a largement battu Jet Mada (4-1). De son côté, l'AS Adema, leader du groupe B, a enregistré un court succès devant Mi20 (1-0).

Trois autres rencontres étaient également au programme jeudi, toujours à Carion. On a eu droit à un véritable festival avec un dix-neuf buts marqués. Five FC et Usfacoot ont disposé de COSPN et CF-TFC sur le même score (4-2). Et enfin, Mama FC est venu au bout de Disciples FC (4-3).