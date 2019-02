Guinée: Fin de la promo Orange - Un instituteur à la retraite remporte 10.000 000 GNF/mois durant toute l'année 2019

La dernière remise de la promo Mega Tombola Orange, lancée depuis le 17 décembre dernier a été clôturée ce vendredi 1er février 2019, à l'esplanade du stade du 28 septembre de Conakry.

Cette cérémonie s'est déroulée dans la sérénité avec la distribution des lots physiques à chaque heureux gagnants composés : de smartphones, des téléphones, des iPhones, tablettes PIXI, des forfaits internet pour un an.

Mais la particularité qui a marqué la clôture de cette promo Méga Tombola Orange Guinée est cet instituteur à la retraite qui a gagné le plus grand lot de fin d'année 2018.

Jean Félix Bangoura , c'est son nom , est le désormais propriétaire du gros lot de la promo Méga Tombola qui s'élève à 10 million de francs guinéens payer à la fin de chaque mois pendant les 12 mois de l'année 2019.

Heureux de cette surprise, l'instituteur qui a servi la nation durant plusieurs années dit: « je suis taris d'expression parce que je suis dépassé de joie, extrêmement contant et fière de mon pays par le fait que cette structure aise promus certaines choses qu'elle parvient à les réalisées. C'est incroyable, c'était un rêve pour moi, c'est devenu une réalité. Je voudrais simplement inviter les fils de Guinée garçons eux filles à adhérer à la société orange Guinée.

Durant 53 ans c'est une première d'avoir dans ma main en un seul coup une somme de 10.000 000 fg, dans ma vie. Je suis vraiment comblé de joie parce que à chaque fin du mois j'aurai 10million durant les 12mois de l'année c'est du jamais vue »,

De son côté, Alhassan Agack, Directeur Marketing et communication chez orange Guinée dira: « c'est une promo qu'on a imaginé, un concept à la fin de l'année qui allait permettre à nos clients de profiter beaucoup plus serein de cette fin d'année pour faire gagner un grand nombre de participant. Nous sommes très contant d'avoir fait six mille un gagnants dont Mr. Jean Félix Bangoura est le dernier gagnant du gros lot de cette promo ».

Selon lui, Il y a eu plusieurs types de lots physiques, des smartphones, des téléphones , des iPhone, tablettes PIXI, des forfaits internet... et enfin le gros lots de 10 million de francs guinéens est revenu à l'heureux gagnant Jean Félix Bangoura , « A chaque fin du mois , il obtiendra 10million de francs guinéens jusqu'en fin décembre 2019 ».

Parlant de la manière dont se déroulait le jeu de méga tombola, Il a précisé qu'il suffisait tout simplement de recharger 5 mille francs guinéens, du coup vous êtes prise en compte dans la base de tirage et plus vous recharger plus vous augmenter votre chance.