Sénégal: Aliou Cissé prolongé et renforcé par la Fédération de football

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs mois, et c'est finalement officiel, Aliou Cissé, l'ancien capitaine des Lions qui avait été nommé à la tête de l'équipe nationale senior du Sénégal en mai 2015, a été prolongé jusqu'en août 2021.Cela fera du jeune technicien qui a conduit l'équipe nationale A du Sénégal en quarts de finale de la CAN Total 2017 et à la Coupe du monde 2018, celui qui a le plus duré à la tête des Lions, ces 10 dernières années.

Aucun de ses prédécesseurs depuis l'Allemand Peter Schnittger entre 1999 et 2000, n'a eu autant de temps sur le banc des Lions.Le Français Bruno Metsu qui avait conduit les Lions à leur première Coupe du monde de leur histoire, a été en place de 2001 en 2002, Guy Stéphan, un autre Français de 2002 à 2005, Abdoulaye Sarr en 2006, Henri Kasperczack de 2006 à 2008, Amara Traoré de 2009 en 2012, Joseph Koto en 2012 et Alain Giresse de 2013 à 2015.

En plus du sélectionneur, son staff actuel composé du Français Régis Bogaert et du préparateur des gardiens, Tony Sylva ont aussi été prolongés et renforcés.Expliquant les raisons de ce nouveau bail, la Fédération sénégalaise de football a avancé avoir apprécié "positivement sa collaboration et les résultats obtenus lors de ces quatre dernières années ".

Ainsi "les parties ont convenu de poursuivre leur collaboration pour les 30 prochains mois soit jusqu'au 31 août 2021 avec une revalorisation de leurs rémunérations sous l'égide de l'Autorité de Tutelle et en corrélation avec la fixation de nouveaux objectifs liés à des participations probantes de l'Equipe aux CAN 2019 et 2021 et à la Coupe du Monde en 2022", poursuit le document publié sur le site officiel de l'instance dirigeante du football national.