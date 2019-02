Soudan: L'UA annonce qu'un projet d'accord a été trouvé à Khartoum

A Khartoum, au Soudan, un accord de paix a été trouvé, ce samedi 2 février, entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés représentés. Les négociations qui ont eu lieu sous l'égide de l'Union africaine se sont ouvertes le 24 janvier dernier et avaient été suspendues, un temps, à cause de désaccords. Ce samedi soir, il semblerait que les différentes parties se soient mises d'accords. Néanmoins, les dispositions exactes restent incertaines.

Un accord a bien été trouvé, confirme le gouvernement centrafricain ainsi que le commissaire de l'Union africaine à la paix et la sécurité, Smaïl Chergui. Dans un tweet, il précise cependant: « Nous sommes en train d'affiner le projet d'accord dont la quasi-totalité des dispositions est acceptée de part et d'autre ».

La question centrale de ces pourparlers est celle de l'amnistie des chefs de groupes armés. Le gouvernement s'était engagé à ne pas l'accepter pour ne pas revenir sur ce qui avait été demandé lors des consultations de Bangui de 2015. De leur côté, les associations de victimes ont rappelé, cette semaine, la nécessité de rester ferme sur la question de l'impunité. Or, la question de l'amnistie était une condition non négociable, du côté des groupes armés. Un porte-parole du FPRC, Aboubakar Sidik, a déclaré à l'AFP, ce samedi soir, se féliciter « qu'un consensus ait été trouvé sur les points de blocage qu'étaient l'amnistie et un gouvernement inclusif ».

La terminologie utilisée dans ce texte va donc être cruciale. L'accord pourrait être paraphé, dimanche, à Khartoum en présence du chef de l'Etat centrafricain, et signé la semaine prochaine, à Bangui. Depuis 2012, sept accords de paix ont déjà été signés sans qu'une réelle sortie de crise n'ait été trouvée.