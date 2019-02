Madagascar: Santé et bien-être - Un centre médical innovant créé par le Dr Ratsimivony Jean - Claude

Le secteur de la santé et du bien-être est en plein essor à Madagascar. La preuve, le Dr Ratsimivony Jean-Claude, ancien fondateur des laboratoires Homéopharma, poursuit ses œuvres en tant que président-fondateur du groupe JCR dans la promotion de la médecine alternative naturelle et traditionnelle en association avec la médecine moderne.

Il vient ainsi de créer un centre médical de santé et de bien-être innovant. C'est une grande première à Madagascar et même dans toute l'Afrique et au niveau de l'Océan Indien. On pourra prévenir ou se faire soigner en médecine avec assurance et en toute efficacité en médecine alternative.

Programmes de santé et de bien-être. Il s'agit d'un centre médical qui est doté d'une médecine générale et familiale, qui traite toutes les maladies d'urgence ou chroniques, d'après les explications du promoteur. Mais il fait de sa philosophie une médecine préventive avant toute chose. En effet, « il vaut mieux prévenir que guérir », comme a dit l'adage. Notons que le CRAMANT (Centre de Recherche Appliquée en Médecine Alternative Naturelle et Traditionnelle) s'applique dans la recherche scientifique de haut niveau en partenariat avec des laboratoires et des universités.

Des programmes de santé et de bien-être sont ainsi proposés aux malades et aux biens portants en vue d'un accompagnement ou d'une prévention. Cela peut toucher diverses maladies dont entre autres, le diabète, le cancer, l'hypertension, l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, le Parkinson, les allergies, les eczémas, les maladies respiratoires, les maladies liées à l'âge et le vieillissement précoce.

Service de qualité. Par ailleurs, des sessions de formation, de check- up, de séjours de bien-être et de retour à la vie, sont également proposées aux entreprises et associations œuvrant dans le domaine de la santé et du bien-être. Ce centre innovant va entre-temps s'occuper des personnes âgées, en les accompagnant à tout moment de leur vie. Ce concept sera vulgarisé dans toutes les grandes villes de Madagascar afin de faire profiter au maximum les gens. En fait, la santé est la première richesse de l'homme et de la nation. Il promet ainsi un service de qualité avec ses médecins chevronnés et ses équipements modernes.