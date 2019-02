Madagascar: Service de crédit mobile - Nouvelle offre lancée par Accès Banque et Orange Money

Un partenariat renforcé qui enchante les consommateurs de services financiers. Accès Banque lance avec Orange Money, un service de crédit mobile et instantané, pour leurs clients communs. Selon les promoteurs de l'offre, ce partenariat vise à rapprocher les clients de ce qui leur est essentiel, et leur permettre d'accéder au crédit, sans se déplacer, à partir d'un téléphone mobile.

« Ce nouveau service est lancé ce 1er février 2019. Il permet au client détenteur d'un compte Accès Banque et d'un compte Orange Money de souscrire facilement et instantanément, et en mobilité, à un service de demande et de remboursement de prêt dit : prêts-flash. Le décaissement du prêt est fait instantanément sur le compte de monnaie électronique Orange Money du client. La durée du prêt est typiquement de un mois tandis que les montants proposés aux clients d'Accès Banque oscillent entre 100.000 MGA et 500.000 MGA », ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué.

Utilisation. « Simple d'utilisation et sécurisé, le service permet aux clients de gagner du temps en toute sérénité. Pour accéder à ce service, il faut d'abord et impérativement avoir un compte chez Accès Banque et disposer d'un compte Orange Money. Ensuite, Accès Banque détermine l'éligibilité de ses clients à ce nouveau service selon leur activité sur leurs comptes Accès Banque. Pour vérifier s'ils sont éligibles, il suffit aux clients d'Accès Banque de se rendre sur le menu service financier de leur compte Orange Money réservé à Accès Banque », expliquent les promoteurs du service.

D'après ses représentants, Accès Banque Madagascar a pour ADN de fournir des services financiers accessibles et diversifiés au service du développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) ainsi que de leurs familles. De son côté Orange Money compte actuellement près de 2.8 millions de clients. Pour ceux d'entre eux qui sont clients d'Accès Banque, le service lancé hier leur offrira de nouvelles possibilités dans l'utilisation de leur portefeuille électronique sans se déplacer et bénéficier de tous les services Orange Money auprès d'environ 10.000 points partenaires.