Madagascar: Date des législatives - La balle est dans le camp de Mahazoarivo

Les membres du gouvernement conduits par le Premier ministre Ntsay Christian se sont rendus hier auprès de la HCC pour effectuer leurs déclarations de patrimoine respectives. Et ce, conformément aux textes en vigueur et aux instructions du président de la République qui prône la transparence et la bonne gouvernance.

Avis. Interrogé sur les législatives sur le perron de la HCC, le PM a rappelé qu'il appartient à la CENI de soumettre un projet de calendrier électoral au gouvernement qui se penchera sa faisabilité avant de prendre le décret portant convocation des électeurs. Rappelons que dans son Avis en date du 16 février 2018, la HCC a considéré que « les élections législatives à venir, doivent se dérouler dans la période entre les deux sessions parlementaires ordinaires telles qu'elles sont prévues par les dispositions de l'article 75 de la Constitution ».

Date. L'article 75 en question dispose que « l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an (... ). La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la Loi de Finances, le troisième mardi d'octobre ». Si l'on se table sur l'Avis de la HCC, les élections législatives devraient donc se tenir entre le 7 mai et le 15 octobre 2019. Ce qui cadre avec la date du 27 mai 2019 proposée par la CENI. Qui plus est, le scrutin tomberait en pleine saison sèche. En tout cas, la balle est dans le camp de Mahazoarivo qui fixera la date en conseil de gouvernement.