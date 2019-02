Madagascar: MEF - Les bailleurs de fonds pour le renforcement des relations avec le pays

Le ministre de l'Economie et des Finances Richard Randriamandrato a reçu successivement le Coordinateur résident du Système des Nations unies à Madagascar, Violette Kakyomya... et le Responsable des Opérations de la Banque mondiale à Madagascar, Coralie Gevers.

Le Système des Nations unies et la Banque mondiale confirment la poursuite et le renforcement des partenariats avec le pays.

Les relations de Madagascar avec les partenaires techniques et financiers sont au beau fixe. La preuve, les représentants des bailleurs de fonds se succèdent à Antaninarenina. Hier, le Ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato a reçu successivement dans son bureau le Coordinateur du Système des Nations unies à Madagascar, Violette Kakyomya et Coralie Gevers, responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar.

Une occasion pour ces deux représentantes de bailleurs de fonds de féliciter le Ministre de l' Economie et des Finances pour ses nouvelles fonctions. Bien évidemment, les relations entre Madagascar et ces deux institutions qui jouent un rôle primordial en matière de coopération multilatérale ont été discutées. Avec le Coordinateur résident du Système des Nations unies, à Madagascar, le ministre des Finances et du Budget a notamment abordé l'importance du volet social et les conditions de vie de la population ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et le développement durable. La Banque mondiale, pour sa part, demande une amélioration des recettes fiscales et de l'inclusion financière.

Emergence. Ces deux personnalités-clés des partenaires techniques et financiers n'ont, par ailleurs pas manqué de féliciter Madagascar qui a pu réaliser une élection ainsi qu'une alternance politique dans la stabilité et le respect de la démocratie. Ce qui les a d'ailleurs conduites à assurer la continuité d'une collaboration pérenne avec Madagascar. De son côté, le ministre Richard Randriamandrato a affirmé que le pays a tourné une page de l'histoire grâce à la volonté des Malgaches et espère aller de l'avant avec les partenaires techniques et financiers pour amorcer la vraie émergence de Madagascar.