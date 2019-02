Madagascar: Epidémie - De rougeole Dons de vaccins et de médicaments pour les cas compliqués

Des médicaments et des consommables médicaux, entre autres des vaccins, des antibiotiques en vue de soigner les complications liées à la rougeole, ainsi que des aliments complémentaires et des matériels de perfusion sanguine constituaient l'essentiel de la donation effectuée par la Centrale d'achat de médicaments essentiels et de matériel médical de Madagascar SALAMA et du consul général de Madagascar à Marseille, ainsi que le médecin général Pascal Jacques Rajaonarison avec le soutien de la diaspora malgache dans le Sud de la France.

La remise de ces dons s'est déroulée, hier, dans les locaux du dispensaire de l'hôpital mère-enfant à Tsaralalàna, en présence du représentant de l'OMS, le Dr Charlotte Ndyae qui a souligné à cette occasion que cette action permettra d'améliorer davantage la prise en charge des enfants atteints de rougeole au sein de cet établissement hospitalier. Pour sa part, le DG de Salama, Tahiana Andrianjafy, a précisé que la centrale d'achat ne cesse d'approvisionner les hôpitaux et centres de santé publics en médicaments essentiels.

Pour sa part, le Pr Annick Robinson, directeur d'établissement à l'hôpital mère-enfant de Tsaralalàna, et représentant du ministère de la Santé publique lors de la cérémonie de remise de ces dons, a souligné que cette donation arrive à point nommé et permet de répondre aux besoins des enfants atteints de rougeole. L'hôpital reçoit cinq à dix enfants malades par jour et le nombre de cas nécessitant une hospitalisation commence à diminuer progressivement, a-t-il été précisé. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de rougeole, le CHU d'Analakininina à Toamasina, communément appelé « Hopitaly Be », a également reçu une donation similaire de la part des mêmes donateurs.