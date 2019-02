Tunisie: COK-ASM - Capital

Reste à connaître les deux équipes qui complèteront le groupe à six du play-off, et aussi l'équipe qui se contentera de la septième place pour débuter la phase du maintien avec deux points de bonus.

Les jeux à ce niveau seront faits samedi 9 février, date de l'ultime journée.

Ce soir, les grosses cylindrées seront à coup sûr en roue libre. L'EST en offrant l'hospitalité à l'USCarthage en dernière position. L'ESS en dépit de son déplacement à Sfax pour affronter la modeste formation de l'USTS. Le CSS en accueillant une Mouloudia en chute libre, et enfin la Saydia en recevant un autre mal-classé le CSHLif. Il s'agit donc pour le quatuor favori de consolider ses places.

L'unique rencontre qui retient l'attention et sera suivie avec beaucoup d'intérêt est celle de Kélibia entre l'équipe locale et l'ASMarsa. Deux formations à valeurs et forces sensiblement égales partagent la cinquième place et l'ambition de franchir un grand cap vers le groupe du titre.

Qui se détachera de l'autre? Cela demeure tributaire du degré de forme du jour, de l'endurance mentale et de la fraîcheur physique. Le voyage est périlleux pour les Marsois déterminés à rectifier le tir et être sur le qui- vive face à des Kélibiens poussés par leur public à faire un nouveau coup d'accélérateur et cherchant à se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise.

La suite sera dure pour le perdant, d'autant que l'autre concurrent, la Mouloudia, n'a pas encore dit son dernier mot malgré sa défaite surprenante mercredi dernier à domicile face aux Télécoms de Sfax, la seconde de suite.

Programme

Tunis (Salle Zouaoui)

18h00 : EST-USC (Kouki-Rihani)

Sidi Bou Saïd

16h00 : SSBS-CSHL (Jrad-Hlila)

Kélibia

16h00 : COK-ASM (Hriz-Baouab)

Sfax

15h00 : CSS-MSB (Grari-Soueïd)

17h00 : ASTS-TAC (Ridène-Hajjam)

19h00 : USTS-ESS (Ezzeddine-Trabelsi)