Afrique: Prendre son courage à deux mains !

Bloc dense

Ellili ne va pas s'aventurer à se découvrir face à un adversaire qui sait jouer en attaque mais qui se fait prenable en défense. Les Clubistes vont opter pour un bloc dense médian où ils vont essayer de bloquer les infiltrations et les relais des Congolais. Khelil et Ayadi avec Ben Yahia (s'il se porte bien) vont avoir un rôle considérable pour maintenir l'équilibre en milieu et pour éviter de mettre le poids du match sur le quatuor Ifa, Jaziri, Agrebi (il devra faire attention dans les duels) et Salhi.

Cela dit, le CA a prouvé qu'il peut porter le danger en attaque grâce au jeu de transition et aux mouvements rapides des milieux et de Chammakhi qui aime les espaces et qui aime venir de loin. Comment faire pour piéger TPMazembe ? Le message de Chiheb Ellili est clair : jouer court et en profondeur et ne pas laisser des espaces qui permettent aux Congolais de contrer. Physiquement, c'est un match qui va être pénible et l'énergie devra être bien dosée pour éviter un effondrement vers la fin.

C'est le match des joueurs qui vont patienter, résister, se remettre en question et qui vont tout faire pour ramener une victoire. Tout ce qui se passe à l'extérieur, même si décourageant et démotivant, devra les stimuler à se donner à fond. En attaque, Ellili n'aura pas une grande marge de choix : il est tenu de rester dans ses choix initiaux depuis le début de la ligue des champions. Darragi sera le régisseur et l'homme relais qui donnera une touche technique aux manœuvres, alors que Chammakhi sera l'attaquant de pointe qui doit retrouver une efficacité. Il reste une place à prendre entre Haddad et Dhaouadi. Le premier a plus de chances. Le CA, sans des solutions nombreuses et avec la cascade des blessures, aura à étaler son courage et sa vaillance pour faire plaisir à un public qui pousse encore malgré tout. A Lubumbashi, les Clubistes jouent gros : ils jouent une place en quarts de finale.