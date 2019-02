Tunisie: CSS - L'Irakien Hassine, Ben Ali et Kouraïchi en renfort

Marzouki d'entrée

L'équipe sfaxienne a programmé aujourd'hui, à 17h00, une séance d'entraînement sur la pelouse du Stade olympique de Sousse.

Les nouvelles recrues du CSS, l'Irakien Aymen Hassine, l'Algérien Nadhir Kouraïchi et le Tunisien Mohamed Ben Ali, ont rejoint l'effectif, et ce, après que Krol a décidé de les ajouter à la liste africaine du CSS et qu'il est, par conséquent, habilité à renforcer les rangs de son équipe face aux Etoilés.

Avec ce trio, Krol est satisfait du rétablissement de Soukari, Kouakou et Marzouki qui seront des atouts non négligeables pour le système imposé par le coach hollandais, optimiste pour cette confrontation face à l'ESS.

Tous les joueurs se sont donné à fond lors des séances d'entraînement qui ont été riches et variées avec des exercices spécifiques à l'exécution des balles arrêtées pour faire la différence. Les camarades de Dahmane ont fait preuve de beaucoup de générosité et d'application pour arracher une place au sein de l'équipe rentrante.

Afin d'assurer le maximum de chances de réussite pour sa première sortie dans cette phase des poules, Krol, qui a bien décortiqué le jeu de l'adversaire, optera certainement pour une tactique prudente qui privilégie, certes, le bloc avec un repli rapide, sans pour autant négliger l'arme du contre.

Cela dit, les bois seront gardés par Dahmane, toujours déterminant. Le reste de ce premier rideau sera articulé autour de Hnid qui composera l'axe avec Amamou. Le couloir droit sera animé par Ben Ali ou Mathlouthi, celui de gauche sera confié à Mzoughi. L'entrejeu, plaque tournante de l'équipe, sera orchestré par Djelassi, Soukari, Moncer et Karoui, ce quatuor assurera la récupération et l'animation. En attaque, on retrouve Marzouki et Chawat. Ce sera un bras de fer qui va faire vibrer tous les férus du beau football.