Tunisie: Hausse substantielle des réserves en eau

On a appris également , selon la même source , que les barrages de Joumine , Ghezéla , Zayatine , Sejnane , Kamkoum , El Harka , El Tin , El Melah sont remplis, respectivement à hauteur de 63%, 85% , 100% , 91% , 98% , 30% , 34% et 100%. Ces quantités d'eau collectées vont permettre d'alimenter toutes les communes en eau potable, d'irriguer les cultures et, si besoin, de produire de l'énergie. Pourvu que la saison des pluies dure ...

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les quantités d'eau enregistrées, durant la période allant du 1er septembre 2018 au 25 janvier 2019 sont trois fois plus élevées que l'an dernier, soit 1.102 millions de m3 contre 325 millions de m3. On estime que les barrages dans notre pays contiennent aujourd'hui plus de 1.400 millions de m3 d'eau, une augmentation substantielle de 485 millions de m3, sachant qu'au cours des trois dernières années, les réserves en eau ont été évaluées à 882 millions de m3.

En même temps, le niveau en volume s'est élevé de 245 millions de m3 dans le barrage de Sidi Salem à Béja, soit un taux de remplissage qui est estimé à 45%. Des chiffres assez satisfaisants qui éloignent le spectre de la sécheresse...