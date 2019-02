Congo-Brazzaville: Assainissement - L'opération « Villes, villages et habitations propres » poursuit son petit bonhomme de chemin

La note circulaire du Premier ministre, Clément Mouamba, instituant le 1er samedi du mois comme une journée de salubrité publique, a été respectée le 2 février à Brazzaville où les travailleurs de plusieurs administrations ont été à pied d'œuvre à l'instar de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) au Mausolée Marien-Ngouabi

Afin de favoriser la prise de conscience collective de l'urgence environnementale et de faire participer la population congolaise à l'effort visant à améliorer le cadre de vie, le chef du gouvernement a pris, le 3 novembre dernier, une circulaire. En effet, dans cette note, Clément Mouamba demande aux ministres, responsables des institutions constitutionnelles, préfets, sous-préfets, maires, administrateurs maires et chefs de village de prendre en main la gestion de la salubrité publique.

Dénommée « Villes, villages et habitations propres », cette opération de salubrité publique doit associer autour des autorités nationales, le personnel des administrations publiques déconcentrées et décentralisées, des entreprises et établissements publics et privés, ainsi que les responsables des quartiers et villes. Ayant compris l'importance d'une telle action, la SNPC a mobilisé ses cadres et agents au Mausolée Marien-Ngouabi pour mettre la main à la pâte.

« C'est une instruction du Premier ministre, c'est également un acte de civisme parce qu'il faut être propre. La propreté commence certes par soi-même, mais c'est aussi par l'environnement dans lequel on vit. Il fallait s'organiser, nous avions beaucoup de choses à faire mais, le plus important est de commencer. L'action va se poursuivre chaque premier samedi du mois, c'est un exemple que nous donnons pour que les Congolais apprennent à être propres », a indiqué le secrétaire général de la SNPC, Georges Hossié.

En effet, il s'agit de la première action publique de cette société depuis l'institution de cette journée. Désormais dotée d'équipements de protection individuelle et du matériel aroitoire, la SNPC qui a déjà assaini son siège entend identifier un site, chaque premier samedi du mois, en relation avec la mairie de Brazzaville pour le rendre salubre. « Par manque d'équipements nécessaires, nous commençons aujourd'hui. Brazzaville est une ville verte, il faut qu'elle soit propre, nous ne devons pas attendre seulement le premier samedi du mois. C'est dommage qu'il a fallu un arrêté du gouvernement, nous devrions le faire sans qu'on nous l'oblige », a déploré Mme Bouesso.

Outre la SNPC, le secrétaire général de la primature, Hilaire Bouhoyi, ainsi que les agents et cadres évoluant au cabinet du chef du gouvernement, ont assaini l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat. Même son de cloche du côté de l'immeuble 32 logements à la Milice où les cadres et agents de la direction centrale des logements et bâtiments administratifs n'ont pas manqué à l'appel.

A Moungali, le quatrième arrondissement, l'administrateur-maire Benjamin Loukakou et ses équipes étaient également sur le terrain pour nettoyer le siège de la mairie. « Nous avons essayé de mettre la peinture; après nous sommes sur le terrain. Vous pouvez regarder les trois ronds-points de Moungali : Itoumbi, Matsoua et Jacques Opangault, sur les grandes artères, c'est propre. Nous avons passé le message au syndicat des commerçants de Moungali, un message relayé dans les mosquées, les églises, tout le monde doit travailler, je suis avec les chefs de quartier et les secrétaires généraux », a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de poursuivre la sensibilisation afin que la population puisse s'approprier cette journée.