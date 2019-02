Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MAR prêt pour les batailles politiques de demain

La formation que dirige Roland Bouiti Viaudo a fait sa rentrée politique, le 31 janvier à Pointe-Noire, au cours de laquelle elle a annoncé ses ambitions de s'affirmer au firmament de l'échiquier politique national.

Les membres du bureau politique, les élus locaux, les conseillers départementaux, les militants et militantes du Mouvement action et renouveau (MAR) ont pris part à l'activité qui s'est déroulée en présence de Valentin Tchibota Goma, secrétaire général du parti qui avait à ses côtés les présidentes des fédérations de Pointe-Noire et du Kouilou.

Dans son discours, le vice-président départemental de Pointe-Noire, Christian Didas Bongolot, a souligné que l'année 2018 a été faste pour le MAR qui a organisé et participé à plusieurs activités. Au nombre de celles-ci figurent la restructuration des organes intermédiaires de base, la campagne d'adhésion des membres, l'atelier de renforcement des capacités des cadres sans oublier les événements nationaux et ceux organisés par les partis amis.

Faisant le bilan de leurs différentes fédérations, Micheline Potignon Ngondo et Véronique Loembet Nitou, respectivement présidente du MAR Pointe-Noire et Kouilou ont, dans leur discours, dit que ce parti ne ménagera aucun effort à poursuivre et à parachever sa restructuration au niveau intermédiaire et de base, conformément aux orientations de la direction politique. « Malgré nos résultats probants en 2018, il nous appartient à tous et à toutes de ratisser large en vue de faire du MAR un parti numériquement plus grand et plus fort car, les victoires des futures batailles en dépendent. Cette aventure balise le chemin de 2021-2022 et sans nul doute démarquera le MAR en termes de poids électoral. Nous appelons donc toutes les fédérations à se mobiliser résolument pour parvenir à cette noble ambition. Ceci est valable pour l'ensemble du parti dans tout le pays », a déclaré Véronique Loembet Nitou. Elle a ajouté:« Nous sollicitons l'appui et l'encadrement de la direction politique de notre parti surtout en matière de formation à l'image des initiatives de septembre 2018 en organisant des ateliers de formation des cadres du parti ».

En prenant acte de l'engagement des cadres et militants du MAR, Valentin Tchibota Goma a indiqué: « Ce rassemblement nous rassure de notre engagement à soutenir le président Denis Sassou N'Guesso. 2021, c'est déjà demain. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. En 2019, nous devons préparer l'an 10 de la mort du président fondateur, Jean-Baptiste Tati Loutard, et se projeter déjà à l'horizon 2021 car, le voyage le plus long commence toujours par le premier pas ».

La présentation des nouveaux membres du MAR a mis fin à l'activité.