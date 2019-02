Congo-Brazzaville: Département du Kouilou - Le sous-préfet de Hinda appelle ses administrés à plus de cohésion

Edouard Dinga-Oba a manifesté le vœu à l'occasion d'une rencontre citoyenne qu'il a présidée, le 31 janvier dernier, au village Bondi.

La rencontre a réuni les chefs de village, les secrétaires et chefs de quartier de la sous-préfecture. Le sous-préfet a expliqué qu'il était très important qu'après une année écoulée, il y ait ces retrouvailles en vue de mieux consolider la cohésion, le vivre-ensemble et l'amitié entre les filles et les fils de son district.

Edouard Dinga-Oba a profité de ce moment pour exhorter ses administrés à continuer de cultiver les valeurs de paix, d'amour et d'unité en mettant plus d'ardeur au travail, indiquant que l'année 2019 doit être vue sous le signe de plus d'engouement au travail dans l'ensemble de sa sous-préfecture.

« L'an dernier, nous avions eu quelques occasions de nous rencontrer, de nous visiter de façon réciproque. Le vivre-ensemble, la cohésion sont des éléments capitaux dans la gestion des concitoyens», a-t-il signifié.

Pour sa part, Norbert Bombo, premier sage du comité de village de Tondo et membre du comité des sages du district de Hinda a salué cette initiative du sous-préfet qui privilégie les valeurs d'unité et de fraternité qui s'opposent à l'individualisme, l'isolement et le repli sur soi. «Nous remercions le sous-préfet et sommes très émus en participant à cette rencontre qui permet aux uns et aux autres de mieux entretenir la flamme de paix et consolider le ciment de la cohésion entre tous les habitants de cette sous-préfecture », a-t-il déclaré.

Situé dans le département du Kouilou, le district de Hinda est composé de dix-huit villages. La commune urbaine est séparée d'une cinquantaine de kilomètres de Pointe-Noire. La fin de ces retrouvailles a été marquée par un repas offert pour la circonstance aux invités.