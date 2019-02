Congo-Brazzaville: Paix et sécurité - L'Organisation mondiale des Etats dispose désormais d'un siège à Brazzaville

La structure vient de signer un accord de siège avec le gouvernement congolais pour sa représentation en Afrique centrale.

Selon son représentant au Congo, Jean Pierre Onday, le présent accord de siège est non seulement la protection diplomatique que le gouvernement congolais accepte d'accorder à l'Organisation mais également et surtout un deal pour une vision partagée en la foi et à la dignité.

En Afrique et ailleurs, a déclaré Jean Pierre Onday, le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, est considéré comme apôtre de la paix au regard de son rôle actif face aux grands défis de restauration de la quiétude et de la paix en République centrafricaine, en Libye, ainsi que dans son pays, notamment dans le département du Pool.

Cette évocation, a-t-il poursuivi, est pour dire que leur organisation ne rame pas à contre-courant. « Nous apportons notre pierre à l'édifice pour soutenir et accompagner les efforts inlassables du chef de l'Etat. La paix et la sécurité internationales ne doivent pas être des simples objectifs pour la dignité humaine », a-t-il indiqué, avant de conclure : « Promouvoir le développement économique et social en préservant le vivre ensemble et le bien-être sont des objectifs majeurs de notre structure ».

Notons que cette organisation fut créée le 15 juillet 1975, sous l'appellation du Parlement mondial des Etats pour la sécurité et la paix. En juillet 2014, à l'issue de l'assemblée générale tenue à Genève, ses statuts ont été amendés et l'appellation nouvelle d'Organisation mondiale des Etats pour la sécurité et la paix fut adoptée.

Actuellement, le bureau international est basé à Rome, en Italie, et le siège social à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. Les 43 ans d'expérience de cette organisation ont permis de réaliser un appui moral, diplomatique, culturel et socioéconomique considérable aux gouvernements des Etats qui l'ont accepté.

Cette organisation a été fondée pour la défense de la paix pour tous les peuples du monde et la sécurité des nations. Elle est implantée également en Allemagne, en Argentine, en Ukraine, en Espagne et en Principauté de Nouvelle Malte.