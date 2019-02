Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les nouveaux bacheliers informés des modalités d'inscriptions

A la veille de la rentrée académique 2018-2019 prévue le 11 février, le bureau exécutif du Mouvement des élèves et étudiants du Congo (Méec) de la section Faculté des lettres, arts et sciences humaines (Flash) a organisé, le 1er février, une campagne de sensibilisation et d'orientation des nouveaux bacheliers qui veulent s'inscrire à la faculté.

La rencontre était placée sur le thème « Etudiant, méthode de travail universitaire, développement personnel et réussite ». L'objectif fondamental de la démarche était de sensibiliser l'ensemble des nouveaux bacheliers aux modalités d'inscriptions, d'enseignements et d'évaluations, selon le système LMD, afin qu'ils aient des aptitudes responsables et irréprochables pendant leur scolarité.

« Cette rencontre offre la possibilité de cultiver les valeurs d'efforts, de travail personnel en milieu estudiantin ; susciter la culture des stages et de l'entrepreneuriat ; enfin, promouvoir les initiatives culturelles en faveur de l'Université Marien-Ngouabi», a indiqué le vice-président du Méec section Flash, Clyd-Arnaud Koundzi.

Signalons qu'au cours de cette rencontre plusieurs intervenants ont fait chacun une communication, entre autres, sur le système LMD (analyse et perspectives) ; comment se dispensent les enseignements à la Flash? ; l'inscription académique ; les études à l'Université Marien-Ngouabi en général et à la Flash en particulier vues dans le prisme international et l'orientation entrepreneuriale.

Notons que cette campagne a été conduite par le président du Méec, Prince Bayounga. Elle a connu, entre autres, la participation du doyen de la Faculté, Dieudonné Tsokini, du chef des départements des licences, Guy Roger Apondza, ainsi que des administrateurs de la scolarité et enseignants responsables des parcours.