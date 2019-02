Tunisie: ESS - Le pari de Lemerre !

En effet, après la séance d'avant-hier consacrée au décrassage, Lemerre et son adjoint Rafik M'hamdi ont divisé leur effectif en deux groupes : ceux qui ont joué le match de Coupe (Kridène, Kachrida, Boughattas, Aouadhi, Radaoui, Méthani, Baâyou, Ben Ouannès, Brigui, Chermiti, Hazem, Hadj Hassen et Hamza) ont effectué une séance de massage et de décrassage, et ceux qui n'ont pas joué (Chikhaoui, M'sakni, Bédiri, Laâribi, Belarbi, Denso, Chaka, Gonzalez et Konati) ont effectué une séance d'entraînement technico-tactique.

Au vu des efforts enregistrés ces dernières semaines sous la conduite de Lemerre, on peut penser que l'Etoile Sportive du Sahel a les moyens de disposer de son hôte de dimanche (17h00) au stade olympique de Sousse.

Face au CSS, qui passe par une période faste depuis le début de la saison en Ligue 1, en Coupe de Tunisie et en Coupe de la CAF, les camarades de Boughattas seront aussi déterminés à bien entamer cette phase des poules par une victoire. Le staff technique s'est chargé aussi de préparer comme il se doit les joueurs étrangers, recrutés dernièrement au mercato hivernal, tels que l'Algérien Laâribi, Gonzales, Denso et Chaka, et ce, pour qu'ils soient fin prêts dimanche face au CSS.

Le plan de Lemerre sera d'adopter une formule offensive pour retrouver la réussite comme ce fut face au ST, au CA, au Raja et à Al Alia. Un tel dispositif (3-4-2-1) assurera à l'équipe étoilée l'équilibre, mais surtout la percussion sur le plan offensif avec, notamment, le retour en forme de Chikhaoui sur le flanc gauche, aidé par l'impressionnant Hanachi, qui a retrouvé une seconde jeunesse avec l'ESS. Le capitaine étoilé sera un renfort important avec M'sakni qui a enfin retrouvé sa position idéale pour orienter le jeu et aussi marquer.

Ce duo sera aidé dans ses manœuvres offensives par la paire Aouadhi-Baâyou qui a retrouvé sa stabilité et sa rigueur. En quatre matches, le compartiment défensif n'a encaissé qu'un seul but face au ST. En effet, le quatuor Kachrida-Boughattas-Ben Aziza-Jmel; Jmel ou Radaoui a retrouvé sa stabilité et sa solidité pour annihiler les manœuvres adverses grâce aussi au gardien Bdiri, qui a retrouvé enfin la forme.

Les dirigeants étoilés sont conscients de l'importance de ce classico africain entre l'ESS et le CSS, deux grandes écoles du football tunisien, arabe et continental. L'équipe doit maximiser les points dans cette phase des poules pour assurer sa qualification en demi-finale de cette coupe de la CAF qui s'annonce assez passionnante, équilibrée et incisive.