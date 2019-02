Tunisie: A qui revient la «palme de l'irresponsabilité ?

Des agriculteurs en colère

Au départ, la culture de la tomate destinée à la transformation était le choix de la sécurité ; entre la tomate de consommation et celle de transformation, l'agriculteur choisit sans hésiter la seconde pour éviter les aléas du marché. «Au début de ma carrière, on nous promettait des hausses du prix d'achat. C'était avantageux pour démarrer notre activité. A l'époque, le choix le plus judicieux était de se tourner vers la production de tomate. Mais aujourd'hui, la situation a pris un autre tournant et la donne a changé, puisque la majorité des agriculteurs se retrouvent accablés et incapables d'honorer leurs engagements envers les unités de production. Le cri d'alarme qu'on a lancé à maintes reprises n'a pas été entendu, et toute la filière est menacée. Cette situation a engendré des perturbations au niveau de la filière ayant conduit à une baisse de production de tomates fraîches et du double concentré de tomate», indique Mohamed.B, un agriculteur de la région du Cap Bon.

Le jeune homme ajoute que les agriculteurs ne demandent pas aux autorités d'énormes efforts mais, il est plus que jamais urgent de réunir autour de la même table toutes les parties prenantes pour pouvoir mettre fin à cette situation qui menace de détruire la vie de milliers de personnes.

D'après lui, les ministères de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, l'Utap (représentant les agriculteurs) et l'Utica (représentant les industriels) devraient mettre la main dans la main pour sauver un secteur qui mobilise un nombre important d'emplois, directs et indirects. «L'équation n'est pas difficile à résoudre. Avec la hausse des coûts de production (augmentation du coût de la main-d'œuvre, de l'électricité, du gasoil et démultiplication des engrais, nous demandons un prix de vente raisonnable. 139 millimes pour le kilo de tomate n'encourage pas à produire !», indique-t-il.

Un avis partagé par Riadh.B, agriculteur de la même région, qui ajoute que les prix des intrants chimiques, dont la majorité est importée, enregistrent une hausse annuelle de plus de 30%. L'autre contrainte, qui complique davantage la situation et alourdit les charges des agriculteurs est la dépréciation du dinar tunisien face aux billets vert et européen qui se poursuit depuis quelques années. «Les agriculteurs souffrent le martyre... Depuis la Révolution, les prix des intrants chimiques continuent à monter en flèche et ces augmentations sont devenues considérables. Avec des prix de vente fixes et un coût de production en hausse continue, l'agriculteur ne peut assurer la survie de la filière... Pour sauver ce que cette filière possède, nous réclamons la subvention pour les produits chimiques et l'augmentation du prix de vente de kilo de tomate qui devrait varier entre 150 et 180 millimes», explique-t-il.

L'Utap, un présent tellement absent

Riadh indique que, face à cette situation qui perdure, les agriculteurs préfèrent se reconvertir dans une culture plus rentable et plus rassurante. En tout cas, la preuve ne manque pas car le blé remplace déjà la tomate chez plusieurs exploitants, ce qui menace cette filière d'extinction. «Les ouvriers et les habitants de la région, comme le reste du pays, se détournent aujourd'hui de la culture de la tomate. Idem pour la jeunesse qui était à la recherche d'une source des revenus supplémentaires pendant l'été. Cette catégorie de main-d'œuvre, ayant une place spécifique, boude, aujourd'hui, cette activité. On ne peut pas leur reprocher de ne pas faire d'efforts...», regrette-t-il.

Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase est le comportement passif, voire l'absence totale, de l'Utap, l'organisme censé être la voix de l'agriculteur. On ne rate jamais l'occasion de nous rappeler sur les plateaux télévisés et sur les ondes des radios que l'Utap a pour mission principale de représenter les producteurs agricoles et de défendre leurs intérêts, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui car cet organisme "présent-absent" fait la sourde oreille... «Nous recevons des promesses et combien en recevons-nous ! Mais, en réalité, ce sont toutes des promesses vaines et de fausses espérances... Contrairement à l'Utica qui ne cesse de prendre des positions au profit des industriels, l'Utap continue à ignorer nos intérêts. Aujourd'hui, il est de notre devoir de réagir et de dénoncer fortement cette passivité si on veut sauver cette filière», précisent les deux agriculteurs.

Parmi les autres raisons ayant poussé l'agriculteur à ne plus cultiver les tomates, ils ont cité le manque d'eau d'irrigation sans laquelle les plants risquent de mourir, la réduction des superficies pendant des saisons successives, la pénurie de la main-d'œuvre, les modalités de paiement des usines de production, les pertes occasionnées aux gros tonnages, dont l'attente dans les files peut aller jusqu'à 72 heures, la qualité du produit destiné à la transformation qui ne répond pas aux normes...

Eviter le point de non-retour

Mohamed Saafi, ingénieur agronome spécialisé dans la production maraîchère, indique que la Tunisie est un gros consommateur de concentré de tomate et que cette augmentation continue risque de pousser les autorités à ouvrir la vanne de l'importation en devises d'une denrée qui représente une valeur sûre de notre agriculture. Pour éviter cette possibilité, il est indispensable d'en relancer la production et mettre fin à la guerre déclenchée entre les agriculteurs et les industriels de la filière. «Pour parvenir à des solutions consensuelles à même de réduire la crise profonde qui menace tout l'appareil productif et qui peut conduire à une réticence des agriculteurs vis-à-vis de la culture des tomates, la solution la plus optimale dans une telle situation est d'entamer des pourparlers avec toutes les parties prenantes...

Faut-il rappeler qu'avec les hausses de coût de production qui ne cessent d'augmenter, les agriculteurs ont accumulé des pertes énormes et ont peur d'atteindre le point de non-retour s'ils poursuivent cette culture», explique-t-il.

La qualité, l'autre combat

L'ingénieur indique, par ailleurs, que malgré une situation morose, parier sur la qualité peut mettre fin à cette guerre sans merci. Dans les détails, il affirme qu'après s'être approvisionné en semences à la pépinière de l'usine ou du centre de collecte, l'agriculteur applique à la lettre le cahier des charges de l'industriel afin d'optimiser sa production et cultiver une tomate prête à la transformation, c'est-à-dire avec un degré "Brix" élevé (l'échelle Brix est une mesure utilisée par les industriels pour calculer le pourcentage de matière sèche soluble de la tomate et son indice de concentration). Idem pour les industriels qui doivent vendre leur produit selon les normes.

Pour créer un équilibre entre les deux parties, l'Etat doit, donc, établir un cahier des charges destiné aux industriels pour fixer le degré Brix qu'ils doivent respecter. «Une telle mesure permettrait d'organiser le marché... Il est vrai qu'il n'existe pas de solution idéale à ce problème, mais si l'industriel compte travailler sur la qualité, il y aura certainement une hausse automatique des prix de vente de tomate conservée. Le cultivateur en tirerait bénéfice en augmentant, à son tour, les prix, ce qui apportera une bouffée d'oxygène en amont à la filière.