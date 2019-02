Madagascar: Hugues Ratsiferana - L'ex-Conseiller spécial arrêté hier

Changement de pratique politique et changement de mentalité dans la gestion de l'Administration. C'est le leitmotiv du régime Rajoelina. Finis les détournements et les gabegies. Hier, les Forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de l'ex-Conseiller spécial auprès de la Présidence de la République, Hugues Ratsiferana.

Cet ancien proche collaborateur de l'ex-président Hery Rajaonarimampianina est soupçonné de détournement de biens de l'Etat. Dimanche dernier, il a été pris en flagrant délit de déménagement vers son domicile à Ampasanimalo, des matériels de bureaux, des matériels informatiques et des mobiliers appartenant à l'Etat. Lors d'une descente effectuée dans son domicile par une équipe de la Présidence de la République, une visite réalisée en présence d'un huissier de Justice, des ordinateurs et plusieurs matériels de bureau ont été découverts. Par ailleurs, le constat effectué au deuxième et troisième étage du bâtiment de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Ambohitsorohitra ont permis de constater que les responsables de cet acte sont entrés par effraction dans les salles.

A noter également que l'Intendant du Palais n'a pas été avisé pour cet embarquement de matériels de l'Etat. Lors de son entretien avec la Directrice des Etudes Juridiques de la Présidence et des avocats de la Présidence, le Directeur général de l'Agence « malagasy » de développement économique et de promotion des entreprises (AMDP) a reconnu les faits et a expliqué qu'il a agi par pur instinct. On aura plus d'informations sur cette affaire à l'issue du défèrement prévu se dérouler ce jour au tribunal de première instance d'Anosy. De sources proches du dossier, tout de suite après son arrivée au Toby Ratsimandrava, Hugues Ratsiferana a été auditionné par des éléments mixtes du Service des affaires criminelles et spéciales. Histoire à suivre.