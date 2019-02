Algérie: Le parcours militant du moudjahid Abdelhamid Mehri revisité au 7e anniversaire de sa mort

Tissemsilt — Le parcours militant du moudjahid Abdelhamid Mehri (1926-2012) a été revisité lors de la commémoration samedi du 7e anniversaire de sa mort par le musée du Moudjahid de Tissemsilt.

Dans ce cadre, une exposition de photos et de publications traitant du parcours politique et diplomatique du moudjahid regretté Abdelhamid Mehri a été organisée et des dépliants sur son autobiographie ont été distribués, outre une opération de sensibilisation diffusée sur le portail électronique et page officielle du musée sur les réseaux sociaux.

Par la même occasion, une conférence a été animée par le directeur du musée sur les étapes historiques du parcours du moudjahid Abdelhamid Mehri, évoquant notamment son poste de ministre des Affaires de l'Afrique du nord au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).

Abdelhamid Mehri est né en 1926 à El Khroub dans wilaya de Constantine. Il adhéra au Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) en 1948 et fit partie, lors de la glorieuse guerre de libération nationale, de la délégation du FLN en Syrie et Liban entre 1955 et 1956, avant d'être chargé des Affaires d'Afrique du nord et des Affaires sociales au GPRA entre 1959 à 1962.

Il occupa, après l'indépendance, les postes de secrétaire général de l'enseignement secondaire (1965-1976) puis de ministre de l'Information et de Culture (1979-1984) et plus tard d'ambassadeur d'Algérie en France et au Maroc. En outre, il fut secrétaire général du FLN de 1988 à 1996. Il décéda le 30 janvier 2012.