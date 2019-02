Algérie: Dalil Boubakeur exhorté à poursuivre sa mission à la tête de la Grande Mosquée de Paris

Paris — Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, a été exhorté samedi, par l'AG de la Société des Habous et Lieux Saints de l'islam, à poursuivre sa mission au sein de cette institution religieuse.

"Les membres de l'assemblée générale de la Société des Habous et Lieux Saints de l'iIslam, à l'unanimité, exhortent le Recteur Dalil Boubakeur à poursuivre sa haute mission afin de sauvegarder les acquis de la Grande Mosquée de Paris, tant dans son message religieux que dans ses positions pour la défense des intérêts des musulmans", a indiqué un communiqué rendu public à l'issue de l'AG présidée par le recteur.

Les membres, après avoir adopté les rapports moral et financier du président de la Société des Habous et Lieux Saints de l'islam, ont rappelé le rôle de Dalil Boubakeur, "source d'assurance et d'expérience".

Pour eux, il est primordial, dans cette période "cruciale" de l'organisation de l'islam, pour le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui, "par son discernement et sa grande expérience", de maintenir et renforcer "le rôle central" de cette institution dans la représentation des musulmans en France.

La Société des Habous et Lieux Saints de l'islam, présidée par Dalil Boubakeur, est une association conforme à la loi de 1901 a été créée en 1921. C'est sous son égide que fut créé, géré et administré l'Institut musulman de la Mosquée de Paris, fondation cultuelle, philanthropique, culturelle, autonome et politiquement neutre.

Cette association a pour missions de pratiquer la charité et le bien dans le cadre de la spiritualité islamique, créer, participer, diriger ou soutenir toute initiative susceptible de répandre la culture islamique, favoriser l'assistance médico-sociale en faveur des musulmans établis ou de passage en France, entretenir des relations cordiales avec les représentants diplomatiques accrédités en France et assurer l'exercice du culte musulman.