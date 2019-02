Algérie: SMA - 115.000 adhérents en 2018

ALGER - Le Scouts musulmans algériens (SMA) ont totalisé 115.000 adhérents ,à fin 2018, un chiffre qui devrait s'élever à 500.000 adhérents à l'horizon 2030, a fait savoir, samedi à Alger, le Commandant général du mouvement, Mohamed Bouallag.

"Le nombre des adhérents au sein des SMA au niveau national a atteint, à la fin de 2018, 115.000 membres dans l'espoir que ce chiffre atteignent les 500.000 adhérents à l'horizon 2030", a indiqué M. Bouallag dans une déclaration à l'APS en marge de la tenue de la 30e session ordinaire de wilaya de la Mouhafadha d'Alger.

Le 12e congrès national des SMA prévu durant l'année courant constituera, selon le Commandant général, une opportunité en vue de tracer une stratégie pour les SMA pour les 10 prochaines années (2020/2030), laquelle sera basée sur le facteur de déploiement outre l'augmentation du nombre des jeunes adhérents des deux sexes.

Le congrès, a-t-il dit, permettra, également, d'évaluer les activités et les réalisations du précédent mandat tout en s'enquérant du rôle de ce mouvement dans la réalisation des 17 Objectifs du développement durable (ODD) fixés par l'ONU et adoptés par l'Algérie.

Evoquant le parcours des SMA en 2018, M. Bouallag a assuré que le bilan était "riche" en termes d'activités tant internes que celles organisées avec les partenaires des SMA (gendarmerie et sûreté nationales, protection civile et tous les départements ministériels) et ce, à travers les campagnes de sensibilisation et les initiatives de bénévolat durant le mois de ramadhan ou encore les visites périodiques au niveau des hôpitaux et des centres pour personnes âgées.

De son côté, le Commissaire des SMA de la wilaya d'Alger, Rachid Boudina a souligné que la 30e session ordinaire de la Mouhafadha d'Alger a été baptisée, cette année, du nom de l'ancien Commandant, Ahmed Bouchrih, décédé récemment, comportant 90 groupes de scouts d'Alger.

L'objectif pour la Mouhafadha, a-t-il dit, est d'impliquer le plus grand nombre possible de jeunes, et ce dans l'espoir d'atteindre les 15.000 adhérents lors des prochaines années, sachant que le nombre de ses adhérents à la wilaya d'Alger s'élève actuellement à 8500 adhérents ayant participé lors de l'année dernière à 270 activités différentes et 1500 autres activités organisées avec les différents partenaires durant lesquelles, 6000 personnes avaient été ciblées, majoritairement des jeunes.

La session a été marquée par la présentation d'une intervention et l'examen du thème "le rôle de la société civile dans la sensibilisation des jeunes des risques de l'emmigration clandestine", durant laquelle les intervenants ont évoqué les causes de ce phénomène et les moyens d'y remédier, et ce avec la participation de toutes les parties prenantes, outre les manières de convaincre les jeunes à trouver des solutions alternatives à leurs problèmes.