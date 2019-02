Algérie: Oran - Plus de 180 exposants au prochain salon de l'étudiant "Khotwa"

Oran — Plus de 180 exposants et près de 90 organismes professionnels prendront part à la 7ème édition du Salon de l'étudiant et des Nouvelles Perspectives "Khotwa", lors de son escale dans la capitale de l'ouest prévue les 26 et 27 février prochain au Centre des conventions d'Oran (CCO), a-t-on appris des organisateurs.

Organisée par l'agence de communication "Win Advents gency" cette manifestation verra la participation de quelque 180 exposants et près de 90 organismes professionnels dont de grandes écoles et académies. Quelque 350 formations y seront proposées, a-t-on précisé de même source.

Ce salon de référence de l'orientation et de la formation sera itinérant et fera plusieurs étapes : Constantine en premier (19 février), Ouargla (21février), Alger (23-24 février), Oran (26-27 février).

Le Salon offrira un espace d'information et de découverte sur les choix d'études, les formations, et les opportunités qui peuvent s'offrir aux visiteurs qui seront orientés dans leurs plans de carrière et leurs projets futurs.

Cette édition intervient dans un contexte de changement avec les réformes et les programmes lancés par les ministères de l'Education, et de l'enseignement supérieur et de la recherche et celui de la formation professionnelle, ont souligné les organisateurs.

Ce salon permettra la rencontre entre les acteurs nationaux et internationaux de l'enseignement supérieur et professionnel et de la formation, les organismes de soutien à l'entrepreneuriat et les dénicheurs de talents et recruteurs qui seront à l'accueil des étudiants, jeunes diplômés, demandeurs d'emplois et jeunes cadres, ont révélé les organisateurs.

Des organismes de formation étrangers, des centres culturels et de grandes écoles internationales seront au rendez-vous ainsi que les trois grandes universités d'Oran : USTO Mohamed Boudiaf, l'Université d'Oran 1 Ahmed Benbella et l'Université d'Oran 2 (Mohamed Benahmed), de hautes écoles comme l'Ecole Polytechnique d'Oran, l'Ecole préparatoire aux Sciences et Techniques d'Oran entre autres.

Quelque 80.000 personnes sont attendues à cette manifestation scientifique dans la ville d'Oran, a-t-on noté.