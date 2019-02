Afrique: Ligue des Champions - Le Club Africain à Lubumbashi pour gagner

Le Club africain fera face ce samedi à une dure épreuve, lors de son déplacement à Lubumbashi, où il affrontera le club congolais du TP Mazembe pour le compte de 3e journée de la phase de poules (Groupe C) de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les protégés de Chiheb Ellili se trouvent ainsi devant l'obligation du résultat positif pour préserver ses chances intactes de qualification en quart de finale de la compétition.

« Ce sera comme une rencontre de Coupe, une finale comme on peut le dire. En allant chercher une victoire sur le terrain d'Ismaily, nous nous sommes mis dans une zone de confort mais dommage... Sur le plan moral, c'était une grande victoire. Ces trois points perdus nous ont mis dans une situation inconfortable. Nous sommes comme le TPM, nous nous retrouvons dans la même situation. Ce match de vie ou de mort vous donne beaucoup plus d'excitation et nous pousse à nous surpasser. Ce genre de rencontre vous fait monter l'adrénaline. Réussir ce samedi et surtout sortir du groupe la tête haute, voilà notre objectif,» a confié l'entraineur du Club Africain.

La mission des rouge et blanc de Tunis sera néanmoins difficile. Toutefois, le Club Africain demeure déterminé à réaliser un bon parcours lors de l'actuelle édition de la Ligue des champions d'Afrique.

« En venant à Lubumbashi, nous sommes conscients que ce ne sera pas un match facile. Aucun entraineur au monde ne parie pour une défaite, mais ensuite sur le terrain on s'adapte à la tactique et tout se modifie selon les circonstances et les évènements. Les équipes de haut niveau sont des livres ouverts. Nous connaissons tout sur le TPM comme lui sait très bien comment le Club Africain est organisé tactiquement. A ce niveau de la compétition, les entraineurs travaillent sur la recette pour gagner, mais c'est surtout l'application des joueurs sur le terrain qui compte le plus, a ajouté Chiheb Ellili. Je préfère jouer dans un stade bouillonnant que dans un stade vide. Le TPM est un client fidèle de la Ligue des Champions, c'est un club qui a les moyens de ses objectifs. Nous ne venons pas ici en victimes, le Club Africain a des ambitions et n'est pas à ce niveau par hasard. Nous avons notre identité de jeu et nos forces qui nous aideront à battre le TPM ce samedi. »